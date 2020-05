Un an jour pour jour après le titre de Champion de France de Pro D2 de l'Aviron Bayonnais, le 26 mai 2019, France Bleu Pays Basque sort ses archives sonores, mais aussi ses vidéos et photos pour vous faire revivre cette journée incroyable. Replongez avec nous dans vos souvenirs.

[VIDEO] Inédit : revivez la journée du titre de l'Aviron Bayonnais en images et en sons

Soixante-seize ans que l'Aviron Bayonnais et ses supporters attendaient cela. Peu avaient connu cette joie, cette sensation. La journée du 26 mai 2019 restera pour beaucoup inoubliable. Un an après la victoire des ciels et blanc en finale du championnat de Pro D2 face à Brive à la dernière seconde (21-19), France Bleu Pays Basque sort ses archives pour vous faire revivre l'événement.

Ce jour-là, France Bleu Pays Basque avait sorti son antenne de gala pour vous faire vivre cette journée de A à Z, ou presque, sur son antenne et ses réseaux sociaux, ajoutant aux voix et témoignages de ses reporters leurs images prises tout au long de la journée.

Nous avions également fait vivre, à ceux qui ne pouvaient être au stade, toute la rencontre en direct, jusqu'à cet incroyable dénouement à la dernière seconde du match qui fait basculer tout un peuple ciel et blanc dans l'irrationnel. Nous avons ressorti nos archives pour vous faire revivre ces incroyables moments, et les célébrations qui s'en sont suivies, en images et avec les commentaires du direct.

Retrouvez également le résumé du titre avec le reportage reprenant les éléments marquant de la finale et des jours la précédant.