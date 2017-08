VIDEO - L'Aviron Bayonnais "tout de suite dans le vif du sujet" à Perpignan

Le choc de la 1re journée de Pro D2 oppose ce samedi 19 août l'ambitieux Perpignan, champion de France 2009 en reconquête, et l'Aviron Bayonnais tout juste relégué de Top 14. Une confrontation entre deux prétendants aux phases finales qui doit permettre aux Bayonnais de se tester d'entrée.

Bayonne attaque ce championnat de Pro D2 avec beaucoup d'interrogations. Après la relégation, treize joueurs ont quitté le groupe qui n'a enregistré que 6 arrivées (plus le retour de Du Plessis). "Il faut se reconstruire très très vite, avaler très très vite notre descente pour s'étalonner avec Perpignan" prévient le nouvel entraineur des avants Joël Rey (ex-Pau).

Après deux matchs amicaux, le premier en demi-teinte à Mont-de-Marsan (défaite 26-21) et le second plus convaincant face à une grosse écurie de Top 14, le Racing 92 (victoire 35-28), cependant privé de nombreux cadres, l'Aviron Bayonnais va en effet pouvoir mesurer à Perpignan, chez un autre favori de cette édition, l'avancement des travaux.

On va être suite dans le vif du sujet. C'est le super test pour nous. On sait que les relégués sont attendus avec les baïonnettes

Un des matchs les plus difficiles de l'année

Les joueurs eux ont "hâte de commencer", reconnait le pilier du groupe, Aretz Iguiniz. Et qui plus est chez un très gros, avec l'ambition pour l'Aviron de vaincre enfin son incroyable incurie à l'extérieur (aucun point pris l'an passé en Top 14). Pas simple quand on sait que Bayonne, qui peine depuis de nombreuses saisons loin de son antre de Jean-Dauger, ne s'est jamais imposé au stade Aimé-Giral dans l'ère du rugby professionnel.

C'est un beau challenge qui nous attend

Les jeunes dans le grand bain

Bien qu'il soit ambitieux, l'Aviron Bayonnais se présente pourtant avec un effectif limité en nombre sur la ligne de départ de ce marathon de 33 matchs (34 pour le finaliste qui disputera un barrage contre le 13e de Top 14) pour franchir la ligne du retour en Top 14.

Seulement 28 pros et 17 espoirs. Mais les entraineurs ont confiance en ces jeunes, même si certains n'ont encore jamais joué en pro. C'est ainsi que dès la 1re journée, le 3e ligne néo-calédonien Makatuki Polutele, 21 ans, se voit offrir sa chance, titularisé pour son 1er match de championnat (il a disputé le Challenge européen l'an passé) en raison des blessures des 3 autres 8 de l'effectif (Van Lill, Davis, Beattie)

La composition des 2 équipes

Découvrez la première composition des Ciel et Blanc pour cette saison de Pro D2 contre l'@usap_officiel ! #USAPAB#wearebaionapic.twitter.com/6w60u2qNdx — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) August 18, 2017

Perpignan - Aviron Bayonnais un match à vivre en direct et en intégralité sur www.francebleu.fr/pays-basque et France Bleu Pays Basque dès 20h30