VIDÉO - L'impressionnant typhon Hagibi menace le crunch France-Angleterre au Japon

Après la menace sur le match face aux États-Unis, c'est la rencontre France-Angleterre de ce samedi 12 octobre qui est sur la sellette. En cause : un nouveau typohin, Hagibis, menace de frapper la région de Tokyo.

La tenue du crunch France - Angleterre en coupe du monde de rugby au Japon est plus qu'incertain. Le match prévu samedi 12 octobre est menacé par Hagibis, un typhon de catégorie 5, des vents à plus de 300km/H, qui risque de frapper Tokyo et sa région ce weekend.

Deux solutions, si les vents ne se calment pas : délocaliser la rencontre dans un autre stade, et le dôme couvert de Sapporo, situé à 800 kilomètres de Tokyo ou l'annuler. Dans ce cas, les équipes doivent se partager les points.

Ce cas avait déjà été évoqué la semaine dernière, avant le match du 2 octobre entre la France et les États-Unis, match qui avait finalement pu se tenir.