VIDEO - L'USAP, de nouveau rajeunie, prépare son déplacement à Rouen

L'USAP, leader de PRO D2, se déplace ce vendredi à Rouen. Les Catalans veulent poursuivre leur série d'invincibilité et préparer leur demi-finale.

L'USAP fera le déplacement sur la journée de vendredi pour traverser la France et rejoindre Rouen. les Catalans, leaders de PRO D2, visent un onzième match sans défaite sur le terrain d'une équipe qui lutte pour son maintien.

L'USAP s'attend à une rude opposition mais ne s'en plaint pas en vue de sa demi-finale du 30 mai : "on travaille toute la saison pour avoir droit à des fins de saison comme celle-là. C'est donc toujours excitant surtout avec le beau temps qui revient. Il y a ce parfum de phase finale et c'est une très bonne chose", a détaillé l'entraîneur Gérald Bastide en conférence de presse d'avant match.

L'USAP fait de nombreux changements dans son effectif, comme elle l'avait fait à Béziers. Il y aura de nouveau un mélange de cadres et de jeunes joueurs, qui seront sûrement présents en nombre sur le banc. Cette expérience avait été fructueuse lors du déplacement dans l'Hérault. "C'est une confirmation qui est demandée cette fois et c'est toujours plus difficile", a résumé le troisième ligne Karl Chateau.

Pour ce match, l'USAP sera privée de son ouvreur Pato Fernandez mais aussi de l'ailier Jean-Bernard Pujol qui a dû déclarer forfait à l'issue de l'entraînement du jour. Le demi-de-mêlée Tom Ecochard a eu un entraînement allégé, il ressent une douleur au genou mais il devrait pouvoir tenir sa place, ce vendredi. Pierre Lucas et le jeune Thibault Olender intègrent le groupe pour remplacer les deux absents.