Vidéo - "La saveur particulière" de l'exploit des Dragons Catalans à Wigan

C'est une des plus grosses performances de l'histoire des Dragons !Ils n'arrivaient plus à gagner à Wigan depuis 12 ans et bien souvent, dans cette série de 15 défaites, les Catalans revenaient avec les valises bien chargées. Ce jeudi de mars 2023, les Dracs ont fait le déplacement sans pression mais avec ambition. L'esprit et le jeu libérés ont permis aux hommes de Steve McNamara de réaliser une performance majuscule qui confirme leur excellent début de saison : 4 victoires en 4 matchs.

Comme tous ses coéquipiers, le capitaine Benjamin Garcia n'avait jamais gagné à Wigan : "Ca fait dix ans que je suis au club et c'est la première victoire ici. On sait que c'est toujours difficile à Wigan, c'est un gros effort de la part toute l'équipe et ça fait du bien. Ca a vraiment une saveur particulière car Wigan, comme Saint-Helens, c'est une équipe qui est à part dans le championnat, tout en haut depuis des années.

Sur ce déplacement, Il nous manquait encore quelques joueurs mais on avait de nouveau un super état d'esprit, on n'a rien lâché, on a montré de belles valeurs. Une victoire comme ça soude encore plus un groupe. Pas mal de personnes ne nous imaginaient pas là aujourd'hui mais on bosse et on veut continuer comme ça."

"Au final, gagner de cette manière, et sous la neige en plus, c'est vraiment énorme"

Tout roule aux Dragons qui montent en puissance en ce début de saison, même si le parcours reste bien sûr encore semé d'embûches. Il y a les cadres qui font leur travail, il y a jeunes français qui réalisent un gros début de saison, il y a aussi ces recrues qui donnent pleinement satisfaction. Après les 5 essais en 3 matchs du nouvel ailier Tom Johnstone, à Wigan c'est Manu Ma'u qui a inscrit un doublé.

Mickaël Goudemand célébrait son anniversaire et s'est offert un beau cadeau avec les Dracs : "C'est magnifique, on en parlait entre nous et on se disait qu'on n'avait jamais gagné ici. On s'est dit pourquoi pas cette année, on avait fait trois bons matchs, on a une bonne équipe et on est bien soudé surtout. On a marqué un essai, puis deux et à la mi-temps on était très confiant. Au final, gagner de cette manière, et sous la neige en plus, c'est vraiment énorme. Ce n'est que le quatrième match de la saison mais ça fait quand même très plaisir."

Outre manche, le succès des Dragons à Wigan n'est pas passé inaperçu : "Les Dragons Catalans ont fait preuve de force pour gagner à Wigan" titre Sky Sports, "Les Dragons confirment leur début de saison parfait", pour The Guardian. Les Dragons devront confirmer de nouveau ce brillant début de saison samedi prochain contre Hull KR.

Les essais des Dragons Catalans à Wigan