VIDEO: La Section Paloise se prépare à l'hostilité d'Anoeta avec une bande son

Le Hameau n'affichait pas complet ce mercredi soir pour l'entrainement ouvert au public. Pourtant, il y avait une ambiance de feu. Les tribunes sont vides ou presque mais ce sont les haut-parleurs du stade qui diffusent à plein volume une bande son pour reconstituer ce que pourrait être l'ambiance de samedi au stade d'Anoeta de Saint-Sébastien pour le match retour face à l'Aviron Bayonnais.

On va affronter tout un peuple.

Une bande son, trouvée sur YouTube qui doit permettre aux joueurs de se préparer mentalement à l'ambiance hostile qui les attend samedi. "L'objectif est de se préparer à un environnement hostile," explique Sébastien Piqueronies, le manager palois. "On se prépare toujours du mieux possible et on a jugé que c'était un artifice pour nous préparer le mieux possible," ajoute le manager palois.