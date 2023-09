VIDEO - Le bain de foule du XV de France à Aix-en-Provence !

Les Aixois ont eu des étoiles pleins les yeux ! Ce mardi soir, six joueurs du XV de France accompagnés de leur entraîneur Fabien Galthié ont fait plaisir à plus de 2000 personnes sur la place de l'Hôtel de Ville, à Aix-en-Provence. La mairie a organisé une cérémonie avec remerciements et séance de dédicaces.

ⓘ Publicité

Présents ce mardi soir : Thomas Ramos, Dorian Aldegheri, Melvyn Jaminet, Cameron Woki, Romain Taofifenua, Gabin Villière mais aussi des anciens joueurs qui entourent l'équipe de France comme Bernard Viviès, Raphael Ibanez ou William Servat.

De gauche à droite : Thomas Ramos, Cameron Woki, Romain Taofifenua, Dorian Aldegheri, Gabin Villière et Melvyn Jaminet. © Radio France - Juliette Pierron

Pendant plus d'une demi-heure, les rugbymen ont joué le jeu, signant tout ce que tendaient les fans à bout de bras : ballons, maillots, casquettes et même .. un front !

Fabien Galthié, reçu et remercié par la mairie d'Aix-en-Provence. © Radio France - Juliette Pierron

Le passage obligé : le selfie pour Cameron Woki ! © Radio France - Juliette Pierron

Cyriac est aux anges : il a toutes les signatures qu'il espérait dans son précieux carnet. © Radio France - Juliette Pierron

Le prochain match des Bleus c'est le 6 octobre à Lyon, face à l'Italie, dernier match de poules avant les quarts de finale.