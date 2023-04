VIDEO - Le bel essai d'Arthur Mourgue pour la victoire des Dragons Catalans contre Castleford

C'est un peu comme si les manettes du jeu vidéo avaient beugué. Monté sur ressorts, l'arrière Arthur Mourgue a slalomé et changé à multiples reprises de direction pour chercher la faille dans la défense de Castleford et pour finalement la trouver. Avec des feintes de passes, de la vitesse, du feeling et du génie, son essai en début de deuxième mi-temps a permis aux Dragons de faire un premier break dans le match face à Castleford.

"Cet essai fait plaisir, commente le jeune dragon, j'ai changé les crampons, il fallait bien que je fasse quelque chose pour ne plus glisser sur le terrain après le match de Leeds. L'essai fait plaisir et fait du bien. Je suis attendu sur les appuis sur ce genre de choses, les équipes en face s'attendent à ce que je joue comme ça mais c'est à moi de trouver de nouvelles manières de déstabiliser les défenses." Opération réussie !

"Physiquement, ce sont des matchs de haut niveau"

La suite a finalement été compliquée mais les Dracs ont su arracher la victoire grâce à un essai à quatre minutes de la fin. La victoire 22 à 18 contre Castleford est la 6e en 7 matchs. La manière n'était peut-être pas au rendez-vous mais le coach Steeve McNamara a apprécié le comportement de ses joueurs pour arracher la victoire dans la difficulté.

Le début de saison est bon pour les Dragons et Arthur Mourgue y a pris part intégralement : "Pour l'instant j'ai fait 80 minutes a chaque match et j'en suis très content mais physiquement ce sont des matchs de haut niveau et ça marque physiquement, on le ressent."

C'est maintenant un très gros rendez-vous qui attend les Dragons. Samedi prochain, ils reçoivent Warrington, le leader invaincu de la Super League. La première place est en jeu : Arthur Mourgue et les Dracs vont-ils être les premiers à faire craquer les loups ?

