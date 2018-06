Grenoble, France

La température, près de 30 degrés, incite plus à la détente et aux vacances, mais pour les rugbymen rouge et bleu elles sont bien terminées. Cinq semaines après la victoire renversante contre Oyonnax qui lui a offert la remontée en Top 14, le FCG a repris l’entraînement jeudi. Dans un peu plus de deux mois Grenoble retrouvera l’élite du rugby français, et met tout en œuvre pour être fin prêt.

"C'est excitant de retrouver un nouveau club, de nouveaux copains... Ça me tardait !" — Mike Tadjer, talonneur du FCG

Une quarantaine de joueurs ont repris l'entraînement. Il ne manquait seulement ceux encore engagés dans un championnat de l’hémisphère sud, et les deux champions du monde des moins de 20 ans, Antonin Berruyer et Kilian Geraci.

"Tous les mecs sont sympas, ils sont très accueillants, ils n'hésitent pas à venir vers nous" — Gaëtan Germain, arrière du FCG

Une reprise en forme de retrouvailles pour ceux qui étaient déjà là la saison passée, et en forme de découverte pour les nouveaux venus comme l'arrière Gaëtan Germain, tout juste arrivé de Brive il s’est senti « de suite à l’aise ». La première journée du Top 14 aura lieu le week-end du 25 août.