VIDÉO - le Stade rochelais régale ses supporters

Les spectateurs du Stade Rochelais ont en pris plein la vue ce jeudi 15 août. Pour le deuxième et dernier match amical des jaunes et noirs contre Agen. Le club a célébré la nouvelle saison sportive et la nouvelle pelouse. Et pour finir, un feu d'artifice. Les supporters ont apprécié.