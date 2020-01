VIDÉO - Le Stade Toulousain entre en lice au nouveau championnat de France de rugby à 7

Toulouse, France

Le Stade Toulousain va faire son entrée en lice dans le tout nouveau championnat de France de rugby à 7, l'In Extenso Supersevens, ce samedi 1er février à Paris La Défense Arena, l'antre du Racing 92. Une compétition lancée par la Ligue Nationale de Rugby, avec une première édition en une étape. Mais le championnat s'étalera ensuite sur 4 à 5 étapes entre les mois d’août et de novembre.

5 pros pour mener l'équipe toulousaine au Supersevens

Seize équipes sont engagées sur la journée : tous les clubs de TOP 14 participent, ainsi que les Barbarians et une équipe de Monaco. En clôture, les concerts des Marseillais d'IAM et le DJ Aazar. Bref, du show pour inaugurer cette nouvelle compétition. Et des têtes d'affiche pour attirer les spectateurs. Côté Toulousains, quelques pros seront de la partie parmi les 15 joueurs sélectionnés : Pierre Fouyssac, Lucas Tauzin, Matthis Lebel, Tristan Tedder, et Arthur Bonneval (s'il ne souffre plus de la cheville). Ils ont intégré le groupe Seven cette semaine, avant leur départ pour la capitale ce vendredi.

Une heure d'opposition à très haute intensité, ce mardi 28 janvier. À la fin de l'entraînement, Pierre Fouyssac tire un peu la langue, "Ça fait plaisir mais ça pique ! Ça s'arrête jamais, on est toujours à fond, c'est un peu compliqué au début." Le trois-quart centre des Rouge et Noir a déjà participé à plusieurs étapes du circuit mondial avec l'équipe de France et il a hâte de retrouver l'ambiance du tournoi de Seven, "Il va y avoir un cadre assez exceptionnel avec La Défense qui est vraiment une arène pour le spectacle. Tous les éléments seront réunis pour que ce soit une bonne journée, et même pour mettre un peu en avant le rugby à 7 et les performances de la grande équipe."

L'ex-Toulousain Michel Marfaing aux commandes

Mettre en avant aussi les jeunes du Stade, puisque l'essentiel de l'équipe est formé par les joueurs du centre de formation et les Espoirs. À la tête de l'équipe, l'ancien Toulousain Michel Marfaing. Le coach rêvait de la création d'un championnat de France à 7, "Ça manquait, il y avait déjà eu des propositions, ça ne s'était pas fait. Cette fois ça y est. En plus notre équipe de France a de très bons résultats. Et ils auront un vivier de jeunes qui sera encore plus important !" Une très bonne nouvelle pour le rugby à 7 en France donc, alors que la discipline a fait son entrée au Jeux Olympiques en 2016.

Le Stade Toulousain débutera le tournoi face à Agen à 11h50, ce samedi 1er février.