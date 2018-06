VIDÉO - Le Stade Toulousain présente son nouveau maillot

Par Bénédicte Dupont, France Bleu Occitanie

Le Stade Toulousain a présenté ce mercredi matin ses maillots domicile et extérieur pour la saison 2018-2019 du championnat, un modèle marqué par des rayures, un peu plus de gris et du "grip" anti-dérapant au niveau des épaules et du thorax.