VIDÉO - Le staff du XV de France entraîne les jeunes rugbymen espoirs d’Aix-en-Provence

Depuis ce lundi, le staff du XV de France au complet, entraîne les jeunes rugbymen espoirs de Provence Rugby. L’occasion pour l’encadrement dirigé par Fabien Galthié de répéter les gammes à un mois de la tournée d’automne.

De leur côté, les jeunes espoirs ont eu droit ce mardi à une séance de deux heures au stade Carcassonne. C'est un entraînement semblable à celui que les Bleus auront dans leur préparation de la coupe du Monde 2023.

Un entraînement à haute-intensité, comme les pros

Une session qui permet aussi au staff du XV de France, composé d'une trentaine de personnes, de mettre en application la version évoluée du modèle d'entraînement des Bleus : un entraînement à haute-intensité qui consiste à multiplier et enchaîner les temps de jeu et les ateliers. Comme les pros.

Le site d'Aix-en-Provence n'a pas été choisi au hasard. Le XV de France, l'un des favoris de la coupe du monde 2023 en France, posera en effet ses valises à Aix en pleine compétition en 2023 pendant trois semaines pour préparer ses deux derniers matchs de poule.

Concrètement, le séjour des Bleus en Provence va durer du 15 septembre au 5 octobre 2023. L'équipe de France arrivera après son match contre l'Uruguay et partira la veille ou le matin de son 4e et dernier match de poule contre l'Italie prévu à Lyon. Dans l'intervalle, l'équipe de France jouera le 21 septembre au stade Vélodrome contre une équipe africaine qualifiée lors de la Rugby Africa Cup (du 1er au 10 juillet à Marseille et Aix).

Fabien Galthié a été séduit par la situation géographique et les infrastructures de la ville. L'équipe séjournera à l'hôtel Renaissance où 70 chambres sont déjà réservées. Pour les entraînements des Bleus, le stade Georges Carcassonne va subir un rafraîchissement à 1 million et demi d'euros avant l'été 2023.