VIDÉO - Les chefs niçois se mobilisent pour James Lasis

A la préparation et à la distribution, David Graziani a mouillé le maillot ce samedi au stade des Arboras. Entouré de cinq chefs des "Toques Brûlées", ce regroupement de chefs de la Côte d'Azur, et d'une vingtaine de bénévoles, ils ont préparé un menu gastronomique spécial, pour récolter des fonds pour la famille de James Lasis.

Ceviche de Daurade, oeuf parfait ou moelleux au chocolat au menu © Radio France - Maxime Bacquié

Force et honneur

Il y a quinze jours le deuxième ligne du stade niçois était victime d'une dislocation cervicale. Déjà opéré deux fois, le jeune anglais de 25 ans est toujours sous assistance respiratoire à l'hôpital Pasteur de Nice. Ses parents Karl et Judy sont arrivés d'Angleterre et c'est donc pour les aider financièrement que David Graziani a eu l'idée de ce menu "gastro", vendu 60 euros.

"J'ai joué 10 ans au rugby ici, Nice c'est ma ville, c'est mon club. Le rugby c'est une grande famille. On doit tous faire notre petite part pour aider notre prochain. James j'ai envie de te dire que tu vas t'en sortir. Force et honneur !" témoigne le chef niçois à notre micro. Autour de lui, un mélange de sourire et de fierté de voir cette mobilisation pour soutenir ce jeune homme "toujours positif" selon ses coéquipiers.

Olivier Paris (à gauche - Stade Niçois) et David Graziani (chef cuistot) entourés de la centaine de repas prêts à être distribués. © Radio France - Maxime Bacquié

5.000 euros récoltés

Sur le parking du stade des Arboras, les voitures se succède. Les 100 repas ont trouvé preneur et près de 5.000 euros ont pu être récolté. Une somme qui sera reversée à la famille de James Lasis.