VIDEO - Les Dragons Catalans annoncent une nouvelle recrue

A la veille de leur demi-finale contre Saint-Helens, les Dragons Catalans ont annoncé l'arrivée d'un nouveau joueur la saison prochaine. Le deuxième ligne australien, Bayley Sironen, qui évolue actuellement aux New Zealand Warriors, s’est engagé avec les Dragons pour deux saisons.

"Je suis impatient de rejoindre un club aussi compétitif. J’ai été impressionné par les mots de Steve McNamara lors de notre rencontre. J’ai entendu beaucoup de bonnes choses de la part de personnes qui ont représenté le club par le passé. J’ai hâte d’apporter, je l’espère, plus de succès aux Dragons et je suis impatient de rejoindre le club et de me mettre au travail."

Les Dragons Catalans qui aiment manipuler le décalé et l'humour dans leur communication cette saison ont officialisé la nouvelle par le biais d'une vidéo détournée des Simpsons.