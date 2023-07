VIDÉO - Les joueurs de l'ASM se mettent aux défis Vulcains pour l'esprit d'équipe, à Super-Besse

Ils ont quitté les terrains de rugby pour les volcans. Durant trois week-ends, en juillet, les joueurs de l'ASM Clermont Auvergne s'affrontent par équipes lors d'épreuves qui demandent force, esprit d'équipe et stratégie. Des défis, gardés secrets jusqu'à la dernière minute, et donnés en pleine période de préparation physique pour la saison à venir.

Des défis gardés secrets jusqu'au dernier moment

Ces défis Vulcains , mis en place par le coach clermontois Christophe Urios, ont débuté ce samedi au bord du lac des Hermines, à Super-Besse. Les épreuves commencent dès 9 heures, après une nuit passée à la belle étoile. Premier défi : réussir à remettre un troupeau de moutons dans son enclos. Pas si simple pour nos joueurs clermontois, répartis en quatre équipes de douze. Au bout d'une quinzaine de minutes, c'est match nul. "J'ai déjà vécu des stages, mais pas comme ça, c'est vrai que c'est un peu inédit. C'est très positif !", se réjouit Joris Jurand, une des nouvelles recrue de l'ASM, à la sortie de l'épreuve.

Objectif esprit d'équipe

Place ensuite au circuit. Les joueurs doivent faire rouler une meule sur un parcours d'obstacles avant de la charger dans un camion. À quelques mètres, les rugbymen s'affrontent aussi sur un relais de biathlon. Le tout sous l'oeil attentif d'une petite vingtaine de supporters, venus les soutenir. "Ça les sort vraiment de leur ordinaire !, sourit Sonia, clermontoise. Là, ils galèrent !" Son ami ajoute : "C'est bien du style de leur entraîneur !"

Le coach, Christophe Urios, a bien l'habitude de ces défis. "Je fais ça depuis très longtemps maintenant. On cherche vraiment à développer la culture d'équipe qui va nous permettre d'avoir une bonne cohésion sur les matchs. Ça nous permet aussi de passer un bon moment dans une préparation qui est toujours particulière. À la fin de ces Vulcains, on a une vision du groupe différente, parce que les mecs se mélangent, et qu'ils ont envie de gagner."

Ce week-end, ce sont les Bleus, l'équipe des Clébards du Gévaudan, avec notamment Paul Jédrasiak, qui terminent premiers. Le deuxième week-end sera "plus fort en intensité", prévient l'entraîneur clermontois. La finale des Vulcains, ouverte au public, est prévue le 29 juillet à partir de 16 heures à la Coopérative de mai. Les joueurs devront faire preuve de créativité pour ce dernier défi.