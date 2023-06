VIDÉO - Les rugbymen de Périgueux fêtent la victoire dans les studios de France Bleu Périgord

Ils ont fait la fête toute la nuit, et ils ont fait un détour par les studios de France Bleu Périgord. Au lendemain de la finale magique face à Vienne, où le CAP a été sacré champion de France de Nationale 2 , les espoirs et l'équipe première de l'équipe périgourdine sont venus faire la fête et célébrer la victoire avec les auditeurs de France Bleu Périgord ce lundi matin.

Une saison exceptionnelle pour les ciel et blanc

"On est encore sur la phase de décollage", sourit le capitaine Djamel Ouchène, la médaille autour du cou. Ses collègues ont les traits tirés mais ils brandissent haut les deux boucliers. "Il y a eu deux gros moments d'émotion aujourd'hui : l'arrivée au stade où les espoirs et les supporters nous attendaient. Et l'arrivée à Périgueux, place la Clautre. C'était incroyable de voir tous ces gens qui ont attendu des heures, parfois sous la pluie. C'était un moment très fort. Je souhaite à chaque joueur de vivre ça au moins une fois dans sa carrière".

Les rugbymen de Périgueux ont gravé à jamais leur nom dans l'histoire du club. Ils ont tout gagné cette saison. Le double titre de champion de France, pour l'équipe première et les espoirs, et la montée en Nationale, assurée dès la saison prochaine.

Le président du CAP dans 100% Sport

Les Capistes ont chanté, avant de retourner fêter la victoire dans les rues de Périgueux. "Deux boucliers, ça n'arrive pas tous les jours ! Il faut fêter ça", hurlent-ils en repartant.

Ce lundi soir, les supporters du CAP sont invités à la mairie, avec les joueurs, à 19h. Le président du club Francis Roux sera l'invité de 100% Sport sur France Bleu Périgord à 18h10. Il évoquera la suite, et les objectifs du club pour la saison prochaine.