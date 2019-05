VIDEO - Les sportifs de Charente-Maritime encouragent le Stade Rochelais avant sa finale

Avant leur finale de Challenge Cup ce vendredi face à Clermont, les joueurs du Stade Rochelais reçoivent les encouragements des sportifs de haut niveau de Charente-Maritime.

La Rochelle, France

À la veille de la première finale de Challenge Cup de son histoire, le Stade Rochelais reçoit les encouragements des sportifs de Charente-Maritime. Tous seront devant leur télé vendredi pour supporter les joueurs.

Tous derrière le Stade Rochelais

Il y a d'abord Antoine Albeau, qui du Japon, où il va disputer une deuxième étape de Coupe du monde de Windsurf, qui est "derrière le Stade Rochelais". Il y a aussi Corine Petit, rochelaise qui a joué à L'Olympique lyonnais et en équipe de France. Elle aussi adresse un message aux joueurs : "donnez tout, regrettez rien, je compte sur vous".

Fêter la victoire sur le port

Le cœur de Gérald Merceron lui balancera entre les deux équipes. Et pour cause, il a joué 10 ans à Clermont et terminé sa carrière à La Rochelle. Mais il souhaite "un beau match" à l'équipe, et qu'elle revienne "fêter la victoire sur le port". Enfin, bien sur, les espoirs du Stade Rochelais seront tous derrière l'équipe première.