VIDEO - Les supporters de l'ASM Clermont en route pour la finale du Top 14 au Stade France

Les supporters auvergnats sont dans les startings blocks pour la finale du Top 14 qui opposera ce samedi 15 juin l'ASM-Clermont au Stade Toulousain. Partout dans la ville et sur les réseaux sociaux, les couleurs de l'ASM, le jaune et bleu, sont à l'honneur.

Clermont-Ferrand, France

Les supporters de l'ASM-Clermont et du Stade Toulousain ne pouvaient rêver plus belle affiche pour la finale du Top 14. Clermont retrouve Toulouse en finale pour la cinquième fois. Sur les réseaux sociaux et partout dans la ville de Clermont-Ferrand, les fans auvergnats affichent haut les couleurs de leur club fétiche. Des vitrines de magasins à la statue de Vercingétorix, en passant par les toutous et autres photos d'archives, tout est bon pour mettre du jaune et bleu partout !

Emission spéciale sur France Bleu

La finale du Top 14 entre l'ASM et le Stade Toulousain sera retransmise sur un écran géant de 100 m² ce samedi soir, place de Jaude à Clermont-Ferrand. France Bleu Pays d'Auvergne vous fait vivre l'ambiance d'avant-match dès 20h, en direct avec vous à Jaude. Au coup d'envoi à 20h45, retrouvez Jean-Pierre Morel et Gilles Darlet au Stade de France pour suivre la finale en direct et en intégralité.

Emissions spéciale finale du Top 14 "En route vers le Brennus" sur France Bleu Pays d'Auvergne ce samedi 15 juin dès 20h