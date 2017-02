VIDEO - Mathieu Bélie (USAP) marque l'essai de la victoire de l'Espagne

Mathieu Bélie est le seul joueur de l'USAP concerné par les sélections internationales. Il dispute le tournoi B avec l'Espagne qui a remporté son premier match. L'ouvreur de l'USAP a inscrit son premier essai en sélection.

L'Espagne a bien démarré son tournoi B. L'équipe des "Leones" a battu la Russie 16 à 6 en réalisant un bon début de match. Après une pénalité de son arrière, l'Espagne a pris ses distances à la septième minute grâce à un essai de Mathieu Bélie. Sur la ligne des quarante mètres, l'ouvreur de l'USAP a contré le coup de pied du 10 russe et a filé derrière la ligne.

Un grand moment pour Mathieu Bélie, international depuis un an, qui était en direct dans l'émission Lundi, c'est rugby sur France Bleu Roussillon : "J'ai contré le numéro 10, j'ai trente mètres à faire et j'ai déroulé". L'ouvreur des Catalans a marqué cet essai sur un contre, à l'image de ce qu'a fait à plusieurs reprises son coéquipier et ami de l'USAP Alan Brazo, "je m'inspire de lui" a souri Mathieu Bélie.

Avec cette victoire contre une équipe russe qui est aussi sur la pente ascendante, l'Espagne confirme ses gros progrès : "il y a de très bons joueurs en Espagne, on était pas mal de joueurs français, sur le papier on avait une équipe vraiment pas mal, il y a aussi de très bons joueurs espagnols et c'est bien le rugby".

Les "Leones" joueront samedi prochain en Roumanie "une victoire nous permettrait de croire à la victoire et encore plus à la qualification pour la coupe du monde". Dans cette équipe espagnole un autre joueur usapiste tire son épingle du jeu, un Cataln du sud : Jordi Jorba qui a disputé toute la rencontre à l'aile contre la Russie.

Le résumé d'Espagne - Russie (essai de Mathieu Bélie à 3'10)