VIDEO : Page blanche pour le FC Grenoble

Le FC Grenoble Rugby débute sa saison de Pro D2 dimanche à Dax. Après une saison noire les Rouge et Bleu espèrent retrouver du plaisir en deuxième division.

Une page se tourne à Grenoble, et finalement c’est peut être mieux comme ça. Bien sur la relégation en Pro D2 est un crève-cœur, mais la saison 2016-2017 a été si traumatisante que le club et son environnement n’ont qu’une hâte, retrouvez le terrain, la victoire et des moments de joie, bien trop rares la saison dernière.

« Le FCG doit redonner du plaisir à son environnement » Michel Martinez, président délégué du FCG

Tirer un trait sur le passé

Avec 18 défaites, et 99 essais concédés, Grenoble a terminé la saison 2016-2017 à la 13ème place du Top 14. Ajoutez des soucis financiers et la mise en examen de trois joueurs pour viol en réunion, et vous avez donc la pire saison de l’histoire du club. Alors à l’intersaison bien des choses ont changé. Un nouveau staff est arrivé, emmené par l’Isérois Stéphane Glas et le Sud-Africain Dewald Sénékal. Un changement de staff qui s’accompagne d’un changement de cap, avec une priorité donné à l’état d’esprit et au combat. « Il n’y a pas de place pour l’à peu-près, pour le jeu à la baballe, pas dans ce championnat. Il ne faut pas se prendre pour d’autres » confie Stéphane Glas, champion de Pro D2 la saison dernière avec Oyonnax.

Grenoble favori ?

Le FCG reste toutefois l’un si ce n’est le favori du championnat. La situation financière a été stabilisée et Grenoble affiche l’un des budgets les plus conséquents des quinze équipes sur la ligne de départ avec 13 millions d’euros. Autre atout du club Isérois son effectif, mélange de jeunes ( L.Saseras, M.Capelli), de cadres de ces dernières saisons ( A.Heguy, F.Alexandre, L.Dupont), et de recrues rompues aux joutes de Pro D2 (H.Nkinsi, A.Latorre, B.Francis). Les Rouge et Bleu ont les armes pour réussir, même si le président délégué Michel Martinez reste mesuré dans les objectifs de la saison : « C’est d’aller chercher la qualification dans les six premières place, et puis après tout est possible ».

Une montée très incertaine

Champion de Pro D2 en 2012, Grenoble va retrouver un championnat qui a bien changé. D’anciennes gloires de l’élite y sont tombées et veulent s’en extirper comme Biarritz ou Perpignan, tous les deux vainqueurs du Brennus dans les années 2000. Mais il n’y aura pas de la place pour tout le monde car cette saison, la formule a été revue et le vainqueur de la saison régulière n’est plus assuré de monter. Les six premiers disputeront des phases finales, et seul le vainqueur de la finale sera promu. Le perdant lui aura la « chance » d’affronter le 13ème du Top 14. Le(s) ticket(s) pour l’élite du rugby Français n’en seront que plus disputés.