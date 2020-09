VIDEO - Philippe Tayeb le président de l'Aviron Bayonnais détaille les conditions du 1er match à Jean Dauger

Invité de France Bleu Pays Basque, Philippe Tayeb, le président du directoire de l'Aviron Bayonnais, détaille, en direct et en vidéo mercredi soir dès 18h30, les conditions concernant le match de samedi entre l'Aviron et l'ASM. Un premier match à Jean Dauger pour la toute nouvelle saison de Top 14.

Ce lundi 8 septembre, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à l'Aviron Bayonnais la dérogation sollicitée par le club afin d'accueillir 6000 personnes ce samedi 12 septembre lors du match de Top 14 qui opposera le club à l'ASM Clermont-Auvergne. Cette dérogation exceptionnelle à l'interdiction des événements réunissant plus de 5000 personnes accordée après analyse des facteurs de risques permettra donc à l'Aviron Bayonnais d'accueillir dans de très bonnes conditions ces 6000 personnes. Des conditions totalement inédites au stade Jean Dauger et qui impliquent donc des dispositions spéciales pour l'ensemble des spectateurs mais aussi des professionnels et des acteurs mobilisés pour ce match.

6000 personnes à Jean Dauger, comment ça s'organise ?

Ce mercredi soir, Philippe Tayeb, président du directoire de l'Aviron Bayonnais, est en direct sur France Bleu Pays Basque dès 18h30 afin de répondre à toutes vos questions sur le sujet et nous présenter dans le détail ces conditions. Une interview à suivre en direct vidéo dans l'émission 100% club.

Philippe Taybeb, le président de l'Aviron Bayonnais, détaille les conditions du match de samedi à Jean Dauger. Un direct vidéo à suivre dès 18h30 © Getty

Ce premier match à domicile de la saison pour l'Aviron Bayonnais se doit d'être un moment sportif inoubliable où tous les supporters peuvent soutenir leur équipe et passer une belle après-midi dans le strict respect des dispositions liées à la crise sanitaire.

le match Aviron Bayonnais - ASM Clermont en direct sur France Bleu Pays Basque

Pour toutes celles et tous ceux qui nous pourront accéder au stade Jean Dauger, comme pour les saisons précédentes, la radio partenaire du club de l'Aviron Bayonnais, met en place un dispositif complet pour ne rien manquer du match. Rendez-vous ce samedi en direct sur France Bleu Pays Basque dès 18 heures pour vivre la retransmission du match en direct et en intégralité avec Amaia Cazenave et Christian Bibal. Une rencontre à suivre également sur francebleu.fr/pays-basque