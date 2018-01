Vainqueur convainquant du leader Montauban, l'Aviron doit poursuivre sur sa lancée à Massy lors de la 20e journée. En progrès depuis un mois les Bayonnais veulent poursuivre leur dynamique dans l'engagement et le contenu et doivent absolument gagner pour viser plus haut, sans s'occuper des coulisses

Bayonne, France

Bayonne va mieux mais reste convalescent, jusqu'à preuve du contraire. L'Aviron est en progrès depuis le déplacement à Grenoble juste avant Noël. Chacun loue l'investissement, l'état d'esprit des ciels et blancs sur les 3 derniers matchs. Mais aussi leurs progrès à chaque sortie avec une confiance en hausse.

Le point d'orgue de ce regain a bien sûr été atteint face au leader Montauban (20-5). Sous le déluge, les Bayonnais, emmenés par leurs avants, ont confirmé leurs progrès et capitalisé. Mais l'Aviron reste fragile et tout peut très vite basculer si il ne parvient pas à maintenir sa dynamique à Massy lors de la 20e journée.

"Rien ne peut nous perturber en ce moment"

On aurait pu craindre qu'avant ce nouveau match important, mais lequel ne l'est pas ?, les Bayonnais ne soient perturbés par le retour du "serpent de mer". Le spectre de l'inépuisable mariage de la carpe et de l'anguille, autrement dit du BO et de l'Aviron ou l'inverse, par la révélation de rencontres ces dernières semaines entre dirigeants des 2 clubs, et même les élus, a refait surface dimanche dernier. Mais le sujet semble glisser sur les ciels et blancs.

Massy - Bayonne, 20e journée de Pro D2, vendredi 19 janvier 2018 à 20h. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Pays Basque et sur le player dès 19h30

La composition de l'Aviron

Une fois n'est pas coutume, le XV de départ de l'Aviron Bayonnais demeure inchangé par rapport à celui qui a battu Montauban. Retours sur le banc de Tanerau Latimer, absent de dernière minute dimanche dernier pour cause de paternité, Savenaca Rawaca et Manu Leiataua

Voici le XV de départ bayonnais pour le déplacement au @RCME91 demain soir ! #RCMEABpic.twitter.com/lMp4BQRCpa — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) January 18, 2018

Les matchs de la 20e journée

#PROD2, J20 | #BOFCG

► Grosse performance des Biarrots qui s'imposent de 23 points à Aguiléra. Grâce à cette victoire, ils reviennent à 2 point des Grenoblois au classement ! 📈 pic.twitter.com/wHf3FTuJDc — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) January 18, 2018

#PROD2, J20

► La 20ème journée de PRO D2 débute ce soir et voici le programme complet ! ⬇ pic.twitter.com/QDWZea7C9c — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) January 18, 2018

