VIDEO - Pro D2 : Bayonne allume le feu face à Narbonne (53-0)

En écrasant Narbonne (53-0) lors de la 15e journée de Pro D2, l'Aviron Bayonnais enchaine un deuxième succès d'affilée inédit cette saison, et termine au milieu du classement à mi-championnat. La déroute à Mont-de-Marsan (68-15), il y a à peine deux semaines, semble avoir été l'étincelle.

"Allumer le feu" cri l'éternel Johnny Halliday dans les hauts parleurs du stade Jean-Dauger à peine le coup de sifflet final retentit. Le DJ bayonnais avait-il prévu l'hommage à l'idole des - plus tout à fait - jeunes ? En tout cas l'air est parfaitement trouvé pour saluer la performance de l'Aviron qui ne doit rien, elle, au rockeur, mais beaucoup à ses propres jeunes.

C'est fini ! Victoire bonifiée des Ciel et Blanc 53-0 ! Elle fait du bien celle-ci ! #ABRCNMpic.twitter.com/PHGj7uGJUi — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) December 8, 2017

L'étincelle de Mont-de-Marsan

Une performance majuscule : 53-0 ! (27-0 à la mi-temps). Les ciels et blancs ont mis le feu, devant leur public malheureusement très clairsemé, à un adversaire direct pour le maintien qui n'avait que 3 points de retard au coup d'envoi. Huit essais pour le deuxième succès consécutif après celui à Nevers (17-28) 5 jours plus tôt. Une première cette saison, et une victoire écrasante qui fait du bien au moral.

Ca fait plaisir. Ca nous tenait à coeur, on sait que cette année on a pris deux fois 70 points, à Perpignan et à Mont-de-Marsan, donc ça nous tenait à coeur aussi de montrer, à nous mêmes et à tout le monde, qu'on était capables aussi de les mettre ces 60 points. — Arnaud Duputs, 3e ligne de l'Aviron Bayonnais, sacré homme du match

"Il suffiraaaa d'une étincelle" prophétisait Johnny. Paradoxalement, c'est le 68-15 subi il y a à peine deux semaines à Mont-de-Marsan qui semble avoir ravivé la flamme d'un groupe endormi, sur courant alternatif depuis le début de la saison, plus souvent slow que rock'n roll. La claque a réveillé l'envie de se battre ensemble. Elle a sonné la révolte d'un vestiaire qui a décidé de se prendre en main, se responsabiliser, sans pour autant se désolidariser de ses entraineurs.

On était forcés de tous se remettre en question, le staff, les joueurs, les analystes video... et le positif d'une mini-crise, même si je n'aime pas le mot, c'est que forcément tu changes les choses (...) On a vu que si on se prend plus en main, les joueurs, si on travaille plus pour le club, si on se donne plus sur le terrain, on peut faire des choses fabuleuses — Johnny Beattie, capitaine de l'Aviron Bayonnais

Un "blanchissage" inédit cette saison et des jeunes au diapason

Plus que les 53 points et les 8 essais inscrits, ce que retiennent avant tout les Bayonnais c'est qu'ils n'en ont pas encaissé le moindre. Une grande première pour la plus mauvaise défense du championnat aux statistiques cauchemardesques (444 points dont 53 essais encaissés en 14 rencontres). Alors même si Narbonne est loin d'être la meilleur attaque, les ciels et blancs veulent y voir le symbole d'un nouvel état d'esprit.

"Ca nous tenait à coeur de ne pas prendre un seul point, confirme Arnaud Duputs. C'était vraiment l'objectif du match de se montrer solidaires et de vraiment montrer qu'on était une équipe aujourd'hui, et ne pas prendre un seul point c'était très important pour nous." Et son capitaine John Beattie d'enfoncer le clou : "le fait de prendre 0 point à la maison, c'est un message envoyé à tout le monde : qu'on est plus sérieux. _J'espère que là on a déclenché notre saison_, ça a changé un petit truc mentalement."

Et l'expérimenté 3e ligne international écossais de rendre hommage à ses hommes, et en particulier aux jeunes qui soufflent un vent de fraîcheur sur l'Aviron, dans la foulée d'Arnaud Duputs, sacré homme du match, et révélation de cette première partie de saison, mais aussi du nouveau TGV bayonnais Martin Laveau, auteur d'un triplé contre Narbonne, de Peyo Muscarditz impérial en défense, et qui confirme tout son talent pour sa 2e titularisation au centre, de Sean Robinson qui s'affirme match après match, du 2e ligne Guillaume Ducat qui prend du volume à chaque sortie ou encore du pilier Toma Taufa qui semble revenir au niveau qu'il a montré en Top 14.

Au bord de la relégation au soir de la 13e journée, à égalité de points avec le 15e, deux matchs plus tard Bayonne se retrouve confortablement installé en milieu de tableau, loin de la zone rouge (9 points d'avance). Les ciels et blancs se rapprochent même, à petits pas, de leur véritable objectif : le top 6. Encore très loin certes, n'empêche que ce 2e succès consécutif promet "des fleurs et des dentelles pour que (les) nuits (bayonnaises) soient douces"

Les résultats de la 15e journée

#PROD2, J15 | #Multiplex

► Un récap' des scores pour les matchs de 20H 🏉 pic.twitter.com/wBaV5sNFDY — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) December 8, 2017

Le Classement