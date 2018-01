L'Aviron s'impose au bout du suspens à Massy (14-19), dans une fin de match hitchcockienne, lors de la 20e journée de Pro D2. Un essai à la dernière seconde symbole d'un Aviron combattant, serein et en réussite. Ce succès relance Bayonne, quasiment maintenu, dans la course à la qualification.

Massy, France

Une fin de match crispante, suffocante, dans un stade Jules-Ladoumègue passé en quelques instant du stress à l'exultation puis à la stupeur.

77e minute, Bayonne mène 12-11. L'Aviron qui vient d'encaisser un essai, non transformé, craque à 14 contre 15 sous les coups de boutoir de Massicois survoltés. Nouvelle pénalité, face aux perches, que le buteur local, Thomas Girard, converti. Massy passe devant au score après avoir été mené pendant près de 70 minutes.

"On a un bon groupe de potes"

Sur le coup d'envoi, les Bayonnais se jettent comme des affamés. En-avant des franciliens dans leurs 22m, mêlée bayonnaise, dernière occasion interminable... La sirène retentit, la défense de Massy tient bon à 5m de sa ligne. Willie Du Plessis, face aux perches est en position de drop, mais la balle, sous la pression défensive, est expulsée du regoupement. L'ouvreur sud africain est le premier sur le ballon, part côté fermé et adresse une longue passe à son ailier Bastien Fuster qui se jette pour aplatir en coin. Les ciels et blancs exultent !

Défense, réussite, efficacité... le match des premières

Ce 3e succès à l'extérieur de l'Aviron est hautement symbolique. Pour la première fois, lors de cette 20e journée, les Bayonnais enchaînent un 3e match sans défaite (1 nul et 2 victoires). Pour la première fois ils s'imposent dans les dernières secondes. Pour la première fois ils l'emportent, malgré un contenu médiocre, avec de la réussite, en faisant preuve d'une efficacité redoutable et grâce à la solidité de leur défense qui, pour la première fois depuis des lustres, n'est plus le cancre de Pro D2.

Toujours invaincu en cette année 2018, Bayonne se prend à rêver. Les résultats, globalement favorables, de cette 20e journée lui assure quasiment le maintien, et lui permettent de regarder devant, avec l'espoir de jouer un match potentiellement décisif lors de leur prochain déplacement... à Biarritz le 3 février. Avant cela l'Aviron doit enchainer un 3e succès inédit face à Vannes vendredi prochain.

