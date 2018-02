L'Aviron a souffert mais remporte une victoire cruciale contre Aurillac (26-22) lors de la 23e journée de Pro D2. A 7 journées de la fin de la saison régulière, les Bayonnais ne sont plus qu'à 2 points de la 6e place, un souffle de la qualification.

Bayonne, France

L'Aviron Bayonnais remporte une victoire importante pour sa fin de saison. Un succès à l'arraché face à Aurillac (26-22), qui permet aux ciels et blancs de revenir à 2 points de la 6e place qualificative pour les phases finales.

"La conquête a été hors jeu"

Mais Bayonne n'a pas fait un bon match et a tremblé jusqu'au bout. Bien entrée dans son match, l'Aviron a encore fait preuve de précipitation, s'est montré brouillon, a oublié de prendre des points aux pieds et nourri son adversaire par ses fautes et son indiscipline - 2 cartons jaunes - permettant aux Aurillacois de croire en l'exploit (10-9 à la mi-temps)

Les Bayonnais ont surtout été battus en conquête. Elle "a été hors jeu" juge, l'oeil noir, l'entraineur des avants Joël Rey. Une touche sur courant alternatif, un pack incapable de mettre en place de bons groupés pénétrants, mais surtout une mêlée catastrophique qui a fait les affaires d'Aurillac.

Seul le résultat compte, mais...

Heureusement, l'Aviron s'est accroché, a pu compter sur la réussite aux pieds de ses buteurs - 100% pour Bustos Moyano, puis Saubusse - et sur une bonne défense. A la fin, seul le résultat compte. Il est positif, tant mieux pour les hommes des bords de Nive. Mais ils risquent de déchanter dès le retour à l'entrainement. La semaine prochaine c'est Carcassonne, relégable, mais intouchable actuellement qui se présente.

Les résultats de la 23e journée de Pro D2

