Biarritz, France

En accrochant Biarritz 33-33 sur ses terres ce jeudi soir , le CA Brive a décroché ses premiers points de la saison à l'extérieur à l'occasion de cette 3e journée de Pro D2.

D'abord dominateur mais indiscipliné et très strictement sanctionné (deux cartons jaunes contre Delarue et Galala) en première période, Brive est mené 20-13 à la pause. Avant de prendre les opérations en main en deuxième période, notamment quand Biarritz écope à son tour d'un carton jaune (20-26, 60e). Mas le CAB commet à nouveau des fautes et voit Biarritz reprendre les commandes six minutes du terme (33-26, 74e). Sur une dernière pénalité corrézienne, le ballon heurte la barre transversale. Opportuniste, Olding récupère la gonfle et Fa'aso'o aplatit dans la foulée. Laranjeira transforme et offre le nul au CAB (33-33).

"Deux points ici, c'est un très bon résultat"

"On a montré beaucoup de solidarité défensivement contre une bonne équipe en attaque. Notre mêlée a été à nouveau performante, mais la touche défaillante" constate Jeremy Davidson, le manager du CAB. "La solidarité nous a permis de revenir à la fin. Deux points ici, c'est un très bon résultat. C'est difficile de venir gagner à Biarritz. Nous sommes une équipe en construction donc ces deux vont être très importants. _Il faut faire preuve d'humilité, ce sont deux points de gagnés_."