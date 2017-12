Bayonne, France

Fin du match. Les Bayonnais s'inclinent face à l'USAP 12-30 #ABUSAPpic.twitter.com/WPVNxjnTuP — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) December 14, 2017

Après 2 victoires consécutives, l’Aviron Bayonnais voulait réussir la passe de 3 face à Perpignan pour venir titiller le Top 6. Râté ! Encore. L’Aviron s’incline (12-30) pour la 3e fois à domicile et perd son 7e match en autant d’oppositions face à l’un des 6 premiers. « On est pas invités » juge, réaliste, Joël Rey.

Entame calamiteuse et touche au diapason

Et l’entraineur des avants bayonnais de prendre une partie importante de ce revers pour lui-même, en raison des défaillances de ses avants, battus sur la vitesse en touche, où ils ont perdu énormément de ballons, et sur la densité. « Encore une fois on s'est mis beaucoup de handicap. C'est surtout toutes ces pertes de balles en touche qui, pour moi, nous ont mis dans cette situation.»

Les choix de jeu aux moments clés, ainsi que la défense, de toute l’équipe, ne sont pas non plus au-dessus de tous soupçons. Sans parler de l’engagement à l’entame de match, face au vent. « On démarre le match à 16-0 » rappelle Guillaume Rouet.

Toujours les mêmes erreurs

Et le demi-de-mêlée bayonnais, mine des très mauvais jours, d’avouer être « très déçu… J'ai l'impression de revoir le remake de Grenoble et Biarritz (les 2 précédents revers à domicile, ndlr), avec toujours les mêmes entames, les mêmes erreurs (...) Perpignan nous a montré ce que c'était la détermination pour gagner un match comme cela. »

Les Bayonnais se remettent sous pression en perdant ce match charnière reconnait Joël Rey : "Si aujourd'hui on avait gagné, on se sortait vraiment du bas du classement. Si on avait gagné ce match là, il y avait un nouveau championnat qui commençait (...) Pour parler de qualification, il faut arriver à battre une des équipes actuellement dans les 6 premiers. Ce n'est pas arrivé !"

L'hommage aux victimes de Millas

Les Catalans eux réalisent une très bonne opération et remportent une victoire chargée d'émotion dans les Pyrénées Orientales. Avant de commencer la conférence de presse, le manager de l'USAP, Christian Lanta prend la parole au nom de tout le club "pour avoir une _pensée très émue pour l'accident qu'il y a eu à Millas, pour les victimes_. Ça nous a impacté avant le match." De son côté l'Aviron Bayonnais a dédié le traditionnel "Vino Griego/Peña Baiona" d'avant-match aux victimes.

Les autres rencontres de la 16e journée

#PROD2, J16

► La PRO D2 reprend dès ce soir avec un alléchant @avironrugbypro / @usap_officiel !

Retrouvez le programme complet ⬇️ pic.twitter.com/viS9HPBL94 — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) December 14, 2017

Le classement provisoire