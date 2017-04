VIDEO - PRO D2 : Dernier RDV à Aguilera cette saison pour le Biarritz Olympique

Le Biarritz Olympique n'est plus maître de son destin en Pro D2 mais le BO a encore une infime chance de qualification en demies. Pour accéder aux phases finales, Biarritz devra absolument l'emporter si possible avec bonus offensif contre Aurillac.

Il en reste deux. On ne parle par là du nombre de candidats à l’élection présidentielle mais bien du nombre de matches que le Biarritz Olympique doit encore jouer dans ce championnat de Pro D2. La réception d'Aurillac ce vendredi soir à Aguilera (20h30) et un déplacement à Mont de Marsan, lors de l'ultime journée dont les rencontres se joueront au même moment, le dimanche 7 mai à 14h15. Jour du second tour. Tiens, tiens...

Si les biarrots veulent faire partie des élus, ils devront réaliser un sans faute lors de ces deux derniers matches. Après la déculottée subie la semaine dernière sur la pelouse de Colomiers, le staff n'a pas hésité : il y aura 7 changements dans le XV de départ par rapport à l'équipe qui a débuté vendredi dernier dans la banlieue toulousaine. Près de la moitié de l'équipe est donc modifiée. Arrate et Manu, blessés sont forfaits. Synaeghel suspendu est aussi absent.

Pour cette rencontre à Aguilera, les cantaliens - qui n'ont plus aucune chance de qualification - ont fait la part belle à leurs jeunes issus du centre de formation. Une manière de préparer, déjà la saison prochaine. Au match aller, Aurillac l’avait largement emporté 31-20 à Jean-Alric.

► Suivez Biarritz Olympique / Aurillac ce vendredi 28 avril 2017 en direct sur France Bleu Pays Basque dès 20h.