VIDEO - Pro D2 : l'Aviron Bayonnais n'a "rien à perdre" à Mont-de-Marsan

Le dernier match de la 13e journée de Pro D2 oppose le Stade Montois à l'Aviron Bayonnais ce dimanche 26 novembre à 14h15. Invaincu à domicile, le 5e du classement est favori face à des Basques sur courant alternatif depuis le début de la saison, qui ont besoin de points et de constance dans le jeu.

Seulement 10e au classement avant ce 3e bloc de la saison , sous la menace de la zone de relégation, l'Aviron Bayonnais se voit proposer une série de 5 matchs particulièrement ardus et périlleux avant la trêve des fêtes de fin d'année. Avec 3 déplacements et des oppositions contre 3 des 6 premiers du classement (Mont-de-Marsan, Perpignan, Grenoble), les ciels et blancs pourraient bien se retrouver avec le feu aux fesses pour terminer 2017.

De l'importance d'être constant

Pour l'Aviron, pas question donc d'afficher ses objectifs comptables sur ce bloc - même si le manager Pierre Berbizier en a fixé à ses hommes dans le secret du vestiaire - pour s'éviter une terrible déconvenue. Si marquer des points est évidemment une priorité, Bayonne veut surtout poursuivre sa progression dans le contenu et trouver enfin de la constance.

Le premier adversaire proposé aux Bayonnais pour ce nouveau bloc est en cela un parfait indicateur. L'Aviron se rend en effet à Mont-de-Marsan, en clôture de la 13e journée de Pro D2. Les Landais, 5e du classement, meilleure défense et l'une des meilleures attaques du championnat, et dominateurs sans partage à domicile (29 points pris sur 30 possibles), ont de quoi inspirer des craintes.

Mais en terre landaise, face à cette adversaire qui ne laisse que des miettes à ses visiteurs et endosse le costume d'hyper favoris, les Bayonnais n'ont "rien à perdre" assure l'entraineur des avants, Joël Rey, qui reconnait que son équipe a besoin de prendre des points mais attend surtout d'elle, qu'elle affiche en fin de la constance et mettent fin à cet incessant va-et-vient entre brio et prestation consternante, parfois même au sein d'une seule partie.

La composition des équipes

