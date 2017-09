VIDÉO - Pro D2 : le Biarritz Olympique à la conquête de la Bretagne

C'est déjà le 6ème et dernier match du premier bloc de cette Pro D2 pour le Biarritz Olympique qui se déplace ce vendredi soir (20h30) à Vannes. Un déplacement difficile à négocier face à une équipe qui reste sur un succès éclatant face à Bayonne.

La saison dernière, Vannes s'est maintenu lors de la dernière journée de Pro D2 à la faveur d'une écrasante victoire contre Bourgoin. Cette saison, les bretons veulent assurer leur place dans l'élite du rugby français plus tôt, vivre une année plus sereine et pour cela ils comptent bien ne pas flancher à domicile. Pour l'instant c'est le cas. Ce vendredi soir, il s'agit de leur deuxième match consécutif à La Rabine, la semaine dernière ils avaient fait forte impression contre l'Aviron Bayonnais, en inscrivant quatre essais et en l'emportant sur le score de 38 à 22.

Après deux revers à Carcassonne et Angoulême, le Biarritz Olympique est toujours à la recherche d'un premier succès à l'extérieur cette saison. Le BO qui peut s'inspirer de sa précédente expérience en Bretagne : au mois de janvier dernier les rouge et blanc s'étaient imposés à la Rabine dans un match complètement fou (30-27).

⚠️Retrouvez la composition avant la 6éme journée de championnat.

Biarritz affronte l'équipe de Vannes ce vendredi 20h30 à La Rabine. pic.twitter.com/1pT87OKcsv — Biarritz Olympique (@BOPBweb) September 21, 2017

