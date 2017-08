VIDEO - Pro D2 : le Biarritz Olympique directement dans le vif du sujet

Biarritz attaque la saison 2017-2018 par la réception de Mont de Marsan, ce vendredi (20h30). Le voisin landais, qui n'a pas révolutionné son effectif à l'intersaison et joue la carte de la continuité, sera l'un des candidats sérieux à la montée.

Agen, le 14 mai dernier. Les biarrots s'inclinent en demi-finale du championnat de Pro D2. Ils ne remonteront pas en Top 14. Une fois la déception passée vient le temps de la reconstruction. Le Biarritz Olympique commence cette saison avec un nouveau staff. Exit Darricarrère et Garcia. Le trio d'entraineurs sera désormais composé de Quesada (directeur sportif), Raiwalui (avants) et Isaac (arrières). Côté joueurs le BO compense le départ de certains cadres (Roumat, Le Bourhis, Giresse) par l'arrivée de joueurs en provenance du Top 14 (Bernard, Dubarry, De Coninck) et de recrues vedettes comme le pilier sud africain BJ Botha, champion du monde en 2007.

Gonzalo Quesada et Alban Placines côte à côte lors de la conférence de presse de rentrée © Radio France - Paul Nicolai

Après trois ans en Pro D2, le Biarritz Olympique se révèle cette saison comme un des favoris à la remontée. C'est d'ailleurs l'objectif affiché de son président, Nicolas Brusque. Avec ce nouveau staff expérimenté et ce recrutement haut de gamme Biarritz pourra difficilement se cacher.

Ne pas louper son départ

Il faudra être à l'heure dès le premier RDV, ne pas se louper sur les débuts de saisons comme ça a pu être le cas, depuis que Biarritz est redescendu en Pro D2. L'année dernière, le BO n'avait gagné que deux de ses cinq premiers matches et s'était notamment incliné à domicile contre Angoulême, promu en 2016-2017. Les montois qui n'ont perdu qu'un titulaire à l'intersaison (Salawa) arriveront sans doute déjà bien rodés à Aguilera.

Trois recrues seront titulaires pour ce premier match de la saison. De Coninck en 3ème ligne, Bernard à l'ouverture et Artru à l'aile. A noter que le jeune Viudes débutera à l'arrière après l'avalanche de blessés à ce poste là (Hamdaoui, Burton).

La saison peut commencer !

Voici notre XV biarrot qui affrontera pour la 1re journée de @rugbyprod2 l'équipe du @SMR_Rugby#AupaBO 🔴⚪️💪 pic.twitter.com/3VN2b6YbDg — Biarritz Olympique (@BOPBweb) August 17, 2017