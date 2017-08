VIDÉO - Pro D2 : le Biarritz Olympique à l'assaut de la cité meurtrie

Après une première victoire probante contre Mont de Marsan lors de son match inaugural, le Biarritz Olympique doit poursuivre sur sa lancée. Le BO affronte Carcassonne ce jeudi soir (20h45) en ouverture de la 2ème journée du championnat Pro D2.

Le championnat de Pro D2 ne fait que commencer mais les carcassonnais ont déjà beaucoup à se faire pardonner. Le public de Jean Alric n'a pas apprécié la déroute de la semaine passée : dans leur stade, en ouverture du championnat, les audois ont sombré face à Massy, fraîchement promu du championnat de Fédérale 1 (10-49). Les biarrots sont prévenus, gare à ne pas prendre de haut cette bête blessés

Pour ce match, le Biarritz Olympique devra se passer de trois joueurs titulaires la semaine dernière contre Mont de Marsan. M. Lucu, blessé à la crête iliaque est d'ores et déjà forfait pour les deux prochains matches. Gimenez, blessé à la main est aussi absent. Quant à Levi, il ne jouera pas non plus, suspendu jusqu'à son audition par la commission de discipline de la Ligue Nationale de rugby après le carton rouge reçu contre les landais pour une brutalité.

🚨⚠️ C'est l'heure de la compo ! 🚨⚠️

Retrouvez nos joueurs qui affronteront l'équipe de l'@USCXV pour la 2eme Journée de @rugbyprod2!#AupaBOpic.twitter.com/ZhWDYPVPy3 — Biarritz Olympique (@BOPBweb) August 23, 2017

Les audois seront notamment privés de leur flanker Koffi, blessé au mollet et de leur capitaine Bissuel encore convalescent après des opérations du poignet et de l'épaule.

► Suivez Carcassonne / Biarritz ce jeudi 24 août en direct sur France Bleu Pays Basque dès 20h15.