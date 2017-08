VIDÉO - Pro D2 : le Biarritz Olympique à la relance

Le Biarritz Olympique accueille Béziers ce vendredi soir (20h) pour le compte de la 3ème journée de Pro D2. Après une victoire inaugurale contre Mont de Marsan et une défaite à Carcassonne, les biarrots doivent repartir du bon pied.

Devant son public, ce vendredi soir, le Biarritz Olympique va devoir montrer qu'il a des ressources et du caractère. Face à lui, une équipe de Béziers frustrée par une courte défaite la semaine dernière... à Bayonne (27-23). Un opposition entre deux sérieux prétendants au Top 14. Deux équipes qui ont aussi souvent du mal à garder leur sang froid. La rencontre s'annonce intense et électrique.

Biarritz est la seule équipe de Pro D2 à ne pas avoir marqué d'essai depuis le début de la saison. Tous les points ont pour l'instant été inscrits par Pierre Bernard, le buteur maison. L'attaque du BO est en panne mais ça n'inquiète pas plus que ça le manager du Biarritz Olympique, Gonzalo Quesada dont on connait la philosophie de jeu. Il souhaite notamment que ses hommes exploitent mieux les turn over.

Gonzalo Quesada "ce n'est pas problèmatique encore" Copier

Pour cette rencontre, Biarritz devra entre autre se passer de son capitaine : le 3ème ligne, Alban Placines, forfait à cause d'une blessure au genou. C'est Bertrand Guiry qui prendra le brassard contre les héraultais. Les biarrots seront aussi privés d'Elvis Levi, leur talonneur, suspendu après un carton rouge contre Mont de Marsan, pour une charge avec l'épaule.

📢 Voici la composition de notre équipe qui affrontera l'équipe de @ASBHOfficiel

Rendez-vous demain pour encourager nos #BOys à la maison !💪💥 pic.twitter.com/xMdZjQkSW0 — Biarritz Olympique (@BOPBweb) August 31, 2017

🔴🔵 le XV de départ pour la 3e journée de @rugbyprod2 face au @BOPBweb demain soir à 20h 👇👇#BOPBASBHpic.twitter.com/ymJhPB5XcT — ASBH Officiel (@ASBHOfficiel) August 31, 2017

► Suivez Biarritz / Béziers ce vendredi 1er septembre en direct sur France Bleu Pays Basque dès 19h30.