On avait laissé, juste avant Noël, le manager du Biarritz Olympique contrarié. Alors que le BO restait sur 2 défaites en déplacement, dont une embarrassée à Dax, Gonzalo Quesada n'avait pas franchement apprécié le comportement de ses joueurs malgré la victoire face à Angoulême (34-24) lors de la dernière journée de Pro D2.

Un sentiment qui n'a pas quitté le technicien argentin malgré 10 jours de vacances. Il a remis ses joueurs au travail avec l'objectif de mieux gérer les matchs et notamment les temps faibles. Les Biarrots savent qu'ils ont une marge de manoeuvre limitée pour la qualification et que ce début d'année 2018 sera sans doute décisif. A ce titre, la réception du dernier de la classe, Carcassonne, peut s'avérer piégeuse.

Il y a un gros challenge, c'est un match similaire au dernier. Carcassonne vient aussi chercher des points, en pleine difficulté, et va nous proposer un énorme combat, c'est leur survie qui est en jeu. A nous d'être très sérieux, très appliqués (....) On est un peu inquiets par rapport au groupe en première ligne, financièrement on ne peut pas avoir de joker. Mais en contrepartie, il y a une vraie envie et beaucoup de sérieux. — Gonzalo Quesada

Pierre Bernard, son ouvreur confirme les sensations de son manager. Pour lui les vacances ont fait le plus grand bien et permis de régénérer les organismes et le mental avant d'attaquer ce bloc et ce premier match contre Carcassonne forcément risqué et que les conditions météos attendues ne devraient pas arranger

► Biarritz Olympique / Carcassonne, 18e journée de Pro D2, vendredi 5 janvier à 20h. Un match à ♫ sur France Bleu Pays Basque dès 19h30

Les compositions des équipes : le BO sans Placines, Guiry, Hewitt et Giudicelli

Le programme de la 18e journée

