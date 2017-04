VIDÉO - PRO D2 : match crucial pour le Biarritz Olympique face au leader, Oyonnax

En ouverture de la 27e journée de Pro D2, le Biarritz Olympique accueille Oyonnax ce jeudi soir à Aguilera. Un match qui sent la poudre. En cas de défaite à domicile, les basques pourraient dire adieu aux phases finales.

Le Biarritz Olympique n'a plus le droit à l'erreur. A quatre journées de la fin de la phase régulière, le BO accueille Oyonnax, leader de ce championnat de Pro D2 et qui a déjà un pied en Top 14. Les basques qui ont déjà chuté deux fois à domicile en début de saison contre Angoulême et Vannes, les deux promus, ne peuvent pas se permettre une nouvelle déconvenue à Aguilera sous peine de sortir du Top 5 et de voir leurs chances de qualification s'envoler.

Le staff du BO a procédé à quatre changements dans le XV de départ, par rapport à l'équipe qui a débuté la semaine passée à Perpignan. Le 3ème ligne fidjien, Nemia Soqeta, sorti blessé en Catalogne est forfait. A la charnière, Alex Arrate sera de nouveau associé à Maxime Lucu. David Roumieu retrouve son brassard de capitaine.

#BOUSO

Retrouvez la composition pour la 27e journée de championnat.Biarritz affronte @OyonnaxRugby.

Alors tous à Aguiléra🔥🔥#CapSurLesDemies pic.twitter.com/GNBVx9u7Mo — Biarritz Olympique (@BOPBweb) April 5, 2017

Un an après sa relégation, le club de l'Ain est en bonne position pour remonter. Mais les Oyomen vont quand même devoir rester humbles et prudents jusqu'au bout. Lors de leurs quatre derniers matches ils vont affronter trois prétendants à la montée : le BO donc ce jeudi, Montauban et Perpignan.

