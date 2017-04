VIDÉO - PRO D2 : moment de vérité pour le Biarritz Olympique

En ouverture de la 28e journée de Pro D2, le Biarritz Olympique se déplace à Colomiers ce jeudi (20h45). Un concurrent direct aux demi-finales qui ne lui fera aucun cadeau.

Alfred Hitchcock n'aurait pas fait mieux. A trois journées de la fin du championnat de Pro D2 le suspense est total, inédit aussi. Mathématiquement dix équipes prétendent aux demies. L'emballage final s'annonce donc captivant, palpitant. Le Biarritz Olympique 4ème est plus que jamais dans la course. Mais attention, les biarrots sont à Colomiers ce jeudi soir. Les columérins, 6èmes et donc hors des clous pour le moment... mais à égalité de points avec le BO. Ils auront donc à cœur d'écarter leur adversaire du soir.

Pour ce déplacement dans la banlieue toulousaine, le staff du BO a procédé à six changements par rapport au quinze départ vainqueur d'Oyonnax, avant la mini trêve. Des modifications en partie subies, puisque Adriu Delai et Edwin Hewitt sont suspendus après trois cartons jaunes.

Retrouvez le XV de départ qui affrontera l'équipe de @ColomiersRugby demain à 20h45 !

