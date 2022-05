VIDÉO - Rugby : l’international italien de Grenoble, Ange Capuozzo, file à Toulouse

Formé au FCG, révélé en Pro D2, brillant lors de ses débuts internationaux, le joueur de rugby isérois Ange Capuozzo s’est engagé avec le Stade Toulousain.

« Angelo » a dit jeudi soir au revoir au Stade des Alpes et au FCG, avec une victoire contre Bourg-en-Bresse lors de la dernière journée de Pro D2. Son avenir s’écrit désormais au Stade Toulousain, qui a ce vendredi matin officialisé la venue de l’arrière de 23 ans.

"Je sais que je ne serais jamais vraiment parti " - Ange Capuozzo à propos de son attachement au FCG

Né à Pont de Claix où il a commencé le rugby, Ange Capuozzo a été formé au FCG et débute en équipe première en 2019 à Pau. Grenoble descendu en Pro D2 il s’affirme petit à petit comme l’un des joueurs majeurs de l’équipe et du championnat, terminant notamment co-meilleur marquer d’essais en 2021. " Je vais garder beaucoup de choses, mais en même temps je sais que je ne serais jamais vraiment parti, je suis Grenoblois, supporters du FCG, j'ai des liens familiaux ici, c'est une page qui va se tourner pour moi mais il y a toutes ces choses qui me garderont un peu ici ".

Rapide, décisif, l’Isérois attire l’attention d’un grand nombre de clubs de l’élite. Et c’est donc Toulouse et ses 21 titres de champion de France qu’il a choisi " porter ce maillot-là c'est une opportunité qui va se présenter une fois et qui ne se représentera peut-être pas derrière, je ne pouvais pas la laisser passer, avec mes proches on s'est posé la question de savoir si j'étais prêt, et oui je pense être prêt. Je suis prêt a me sortir de cette zone de confort et voir si ce que je fais aujourd'hui à Grenoble je peux le faire ailleurs ".

Brillant lors du Tournoi

Sélectionnable avec l’Italie par ses grands-parents, Ange Capuozzo a marqué de son emprunte la dernière journée du Tournoi des 6 Nations en étant, par une de ses relances dont il a le secret, à l’origine de la retentissante victoire Italienne au Pays de Galles. Preuve que malgré son gabarit «léger » (1m77 et 71kg), il ne faut pour sous-estimer les qualités de l’arrière qui va désormais se frotter à une rude concurrence au sein du club le plus titré de France.