VIDÉO - Rugby : les petits secrets du vestiaire du FCG

C'est un lieu intime que les clubs préserve de plus en plus. C'est là que se donnent les consignes là qu'éclatent les colères et se célèbrent les victoires. Quelques jours avant la demi finale de Pro D2 contre Mont-de-Marsan, le FCG nous a ouvert les portes de son vestiaire où les murs racontent quelques petites histoires qui expliquent en partie la réussite de l'équipe cette saison, portée par un esprit de groupe savamment cultivé par les entraîneurs et notamment le manager Fabien Gengenbacher.

Les nouvelles fresques du vestiaire du FCG. © Radio France - Virginie Salanson

Une identité alpine

Neutre ces dernières années, le vestiaire du FCG a été décoré cette saison avec une grande fresque représentant notamment le stade des alpes et la chaine de Belledonne. Tout est en lien avec l'identité alpine et grenobloise que les entraineurs ont voulut donner à leur équipe.

On y trouve une cordée de cinq guides de montagne, ils représente les leaders du groupe ces joueurs qui font le relai entre le staff et le groupe. Un peu plus loin trois animaux, un cerf, une bête qui défend son territoire, cela représente la conquête (la touche et la mêlée) il y a aussi un mouflon : lui lutte tête contre tête et ne lâche rien, c'est le nom qu'a pris le groupe de la défense. Enfin on trouve un chamois : vif, une bonne vision c'est le surnom des arrières cette saison.

Ce fil conducteur a porté les joueurs, qui se sont pris au jeu, la preuve ils demandent à ce que les maillots soient posés sur le banc lorsqu'ils arrivent au stade pour voir tout de suite la fresque et s'en imprégner.