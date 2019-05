VIDEO - Rugby Stade Rochelais : la "der" d'Hikairo Forbes à Marcel Deflandre

La Rochelle, France

Hikairo Forbes vient d'avoir 33 ans début mars. Le talonneur en provenance de l'Union Bordeaux Bègles est arrivée en 2013 au Stade Rochelais. L'année de la remontée en Top 14. Depuis il est devenu un homme fort du pack, un élément clef, mais avec une blessure au mollet cette saison, il a tout doucement laissé sa place de titulaire au jeune Pierre Bourgarit, et à l'expérimenté Jean-Charles Orioli.

Il aurait préféré rester au Stade Rochelais pour terminer sa carrière

Du haut de ses 33 ans, il ne se sent pas encore prêt à raccrocher les crampons, et se donne un dernier challenge à Provence Rugby en Pro D2. Il aurait préféré rester au Stade Rochelais pour terminer sa carrière, mais garde le sourire et s'apprête à venir une dernière fois à Marcel Deflandre sous les couleurs maritimes. Pas sur la feuille de match, mais en tribune. Avant la "der" d'Hikairo Forbes devant son public, il s'est confié à France Bleu La Rochelle.

Victor Vito ou autre Tawerra Kerr-Barlow sont passés dans son jardin

Retour sur ses meilleurs moments au club, ses regrets, ses attentes. Un joueur et un homme attachant, emprunt de valeurs. Dans cet entretien vidéo, il nous dit d'ailleurs pourquoi il a voulu conserver sa vieille voiture, une Ford Fiesta tout en étant joueur de haut niveau. Une voiture qui démarre à peine en plein hiver. Un symbole de plus pour Hikairo Forbes qui depuis son arrivée organise des barbecues chez lui pour accueillir les nouveaux joueurs en provenance de Nouvelle-Zélande. Victor Vito ou autre Tawerra Kerr-Barlow sont passés dans son jardin.

Hikairo Forbes et sa fameuse Ford Fiesta © Radio France - Gerald Paris

A moins d'une improbable fin de saison, avec une défaite de Castres à la maison face à Toulon, de Montpellier à Clermont et du Racing à Agen, le Stade Rochelais ne re-jouera pas à domicile cette année. Hikairo Forbes quittera donc Marcel Deflandre samedi, mais laissera derrière lui, le souvenir d'un joueur très engagé, très humain qui a marqué une période du club. Bye bye Hikairo ...