VIDÉO — Section Paloise : Émilien Gailleton brille en Angleterre avec le XV de France des moins de 20 ans

Le XV de France des moins de 20 ans a écrasé son adversaire anglais ce vendredi soir, à Bath, 7-42. Dans ce petit festival des Bleuets, leur capitaine, le 3/4 de la Section Paloise Émilien Gailleton , a montré une nouvelle fois toute l'étendue de son talent. Auteur d'une course de 40 mètres pour fixer la défense anglaise, il délivre une "passe décisive" à Drouet pour le premier essai. Un quart d'heure plus tard, il est à la récupération d'un en-avant adverse pour une nouvelle course de 50 mètres, échappant à trois plaquages, et plantant le deuxième essai tricolore pour mettre les siens sur orbite.

En attendant une sélection chez les "grands"

C'était pour Émilien Gailleton - né en Angleterre - le deuxième match de la saison avec le XV de France des moins de 20 ans, après celui en Irlande, lui qui retrouvait pour cette occasion le rôle de capitaine tenu la saison dernière déjà chez les Espoirs tricolores. Depuis le début de la saison, il a effectué de nombreux voyages à Marcoussis, pour préparer les matchs de la tournée de novembre du Tournoi des Six Nations , sans pour l'heure être retenu jusqu'au bout par le sélectionneur Fabien Galthié.

Cette large victoire en Angleterre permet aux Bleuets de conserver un espoir de remporter le Tournoi des Six Nations des moins de 20 ans, ils comptent trois points de retard sur des Irlandais invaincus qui recevront les Anglais le week-end prochain, pendant que la France jouera face au Pays de Galles. Un match auquel Émilien Gailleton devrait à nouveau participer.