VIDÉO - Stade Rochelais : "L'ambition d'aller au bout cette année", confie le talonneur Pierre Bourgarit

Il n'est jamais le dernier. Dans l'effort ou la rigolade. A 25 ans, Pierre Bourgarit croque la vie à pleines dents. Avec l'appétit des ambitieux et l'humilité des grands. Pendant une dizaine de minutes, le talonneur international balaie son actualité de rugbyman et sa vie d'homme. De son village d'enfance de Gimont à sa vie d'adulte à La Rochelle en passant par ses ambitions avec son club et le XV de France, "Bourga" se livre sans se prendre pour un autre. Un léger retard sur l'heure rendez-vous, mais le talonneur rochelais est pardonné. Un changement rapide de tee-shirt pour les besoins de la vidéo, et c'est parti. Moteur.

"Des festivités... un peu plus longues"

Pour commencer, le talonneur international du Stade Rochelais fait le bilan de l'après-sacre européen, des étoiles (au moins deux) plein les yeux. "Les festivités étaient un peu plus longues. On a pu profiter un jour de plus avec nos supporters, nos familles et entre nous. C'était important de relâcher aussi les efforts fournis pendant de longs mois. C'était vraiment sympathique (SIC)*, on en a tous profité..." *Mais au fait à qui revient la palme d'or du plus fêtard de l'effectif ? "Je ne vais pas me donner la palme d'or, donc je vais dire Greg Alldritt à égalité avec Quentin Lespiaucq en grande forme". Et le plus casanier ? "On va dire Jules Favre. Il est rentré chez lui quelques journées..." On en saura pas plus.

Le talonneur rochelais Pierre Bourgarit double champion d'Europe © Maxppp - XAVIER LEOTY

Le barrage LOU-UBB

Le Stade Rochelais disputera sa demi-finale du Top 14 le samedi 10 juin (17h) à San Sebastian. Reste à savoir contre qui ? Réponse dimanche soir prochain à l'issue du match de barrage entre le LOU et l'Union Bordeaux-Bègles. "Deux équipes qui nous ont battus à domicile déjà, donc ça annonce la couleur. Après, on a quand su aller chez eux aussi. Donc, peut-être importe l'adversaire, ce sera une affiche alléchante. On va regarder ces matchs de barrage (avec Stade Français - Racing 92), ce qu'ils vont proposer, comment ils vont jouer. Sans forcément être prétentieux, on a l'ambition d'aller au bout cette année."

Le bouclier de Brennus

Elevé au rang de grand d'Europe, le Stade Rochelais rêve désormais d'un sacre national. Il reste deux matchs pour soulever le "bout de bois", même si la jeune génération incarnée par Pierre Bourgarit ne place pas forcément ce trophée plus haut que la Champions Cup. "Je ne sais pas si ça a plus de valeur que la Coupe d'Europe. Quand j'étais petit je regardais la Coupe d'Europe sur France 2, et ces matchs-là étaient aussi pétillants que cette finale de Top 14. On est compétiteurs, on n'a jamais réussi à gagner le bouclier, on a échoué une fois en finale... Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont envie de soulever ce bout de bois. On sent en tout cas que le groupe a cette envie collective de le faire cette année."

Le talonneur rochelais Pierre Bourgarit voit aussi la vie en bleu © AFP - Charly Triballeau / AFP

La Coupe du Monde

Après une ascension fulgurante, Pierre Bourgarit fait partie du Top 3 des talonneurs français derrière les Toulousains Julien Marchand et Peato Mauvaka dans l'esprit de Fabien Galthié. Le Rochelais va guetter le 21 juin prochain la liste des 42 joueurs retenus pour préparer la Coupe du Monde en France. "**Ca fait plusieurs mois que c*'est dans un coin de la tête**, mais il faut savoir laisser ça de côté. Si on ne pense qu'à cette date-là, on ne va pas être performant et on aura toujours la sensation de ne pas s'investir à 100%, c'est souvent à ce moment-là que surviennent les blessures. J'y pense mais mais je suis focalisé sur la fin de saison et le Top 14. On a envie de bien finir".*

Monsieur bricolage

Et en dehors du rugby, c'est quoi le quotidien de Pierre Bourgarit ? "J'aime bien bricoler. D'ailleurs, je bricole souvent chez Jules Le Bail. Il n'est pas bien équipé, il faut que je ramène tout mon garage, c'est un peu usant, mais j'aime bien l'aider (sourire) . Sinon, je traine, je vagabonde à droite à gauche avec les amis, on va boire un verre. Quand il fait soleil, c'est agréable de se poser et boire un petit Perrier en terrasse. La vie d'un citoyen normal, j'ai envie de te dire".

Le Gersois

Originaire de Gimont, Pierre Bourgarit a ensuite intégré le club formateur du FC Auch (disparu depuis) avant de couper le cordon gersois et de débarquer à La Rochelle en 2017. Six ans plus tard, le voilà flanqué d'une double étole européenne et de sept sélections avec le XV de France. Et ce n'est qu'un début. "C'est toujours compliqué de mesurer le chemin parcouru quand on est en plein dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'on a pu mesurer ce qu'on a réalisé à travers le nombre de "merci" des supporters*. Après d'un point de vue individuel, c'est sûr que je ne me suis jamais dit que j'allais forcément la jouer* (la Coupe d'Europe) et encore moins la remporter deux années de suite. C'est vrai que beaucoup de chemin a été parcouru, mais j'espère qu'il sera encore long".

Dès qu'il en a l'occasion, Bourgarit retourne à Gimont, son fief, ses racines*. "J'ai encore beaucoup d'amis là-bas. Ils viennent souvent ici. C'est une de mes valeurs. Je sais d'où je viens, grâce à qui je suis là aussi. J'essaie de leur rendre en ramenant par exemple le trophée à la maison,* même si ce n'est pas grand-chose." Bon, du coup, il faut trancher : Gers ou Charente-Maritime ? "Sans hésiter, je vais dire le Gers quand même. J'ai toutes mes racines, mes valeurs, ma famille et mes amis. Après, je me suis attaché à cette région [...] On verra ce que la vie professionnelle me fera faire comme choix, mais je me suis bien approprié cette région et je m'y plais beaucoup."