VIDEO - Stade Rochelais : on parie que vous n'avez jamais croisé une voiture jaune et noire comme celle là ?

Ancien salarié d'Alstom aujourd'hui à la retraite, le rochelais Christian 69 ans, supporter du Stade Rochelais, se balade souvent avec sa "yellow car" à La Rochelle. On le croise régulièrement, au parc des Pères, pas très loin de la plage des minimes. Sa voiture jaune et noire interpelle. De nombreux promeneurs s'arrêtent pour parler rugby avec lui. Ca tombe bien, il a son avis sur le 1/4 de finale de Champions Cup qui se profile dimanche prochain face à Marcel Deflandre.

A 16 heures, il ne sera pas au stade "ancien abonné, j'ai malheureusement dû rendre ma carte pour des problèmes de santé, mais croyez moi, je vais le voir ce match, et on va passer."

Christian, fidèle aux couleurs jaunes et noires du Stade Rochelais avant la venue des Saracens dimanche en 1/4 de finale de la Champions Cup © Radio France - Gérald Paris

Supporter atypique, aux couleurs rochelaises sur sa voiture, son chapeau, et même à la maison. "Quand on gagne, j'allume les lumières jaunes et noires dehors, c'est la fête" Christian affiche ses couleurs au parc des pères, quel que soit la météo. Un passionné attachant ...

