VIDEO - Top 14 : Brive "s'est foutu la trouille" avant de venir à bout d'Oyonnax

Au bout du suspense, le CA Brive a battu Oyonnax 33-30 ce samedi soir lors de la 12e journée du Top 14. Le CAB a remporté ce match très important dans la course au maintien, mais laisse un point de bonus défensif à un adversaire direct.

Puisqu'il est écrit que la saison stressante du CA Brive n'aura rien d'une sinécure jusqu'au bout, l'opposition contre Oyonnax ce samedi soir n'a pas échappé à la règle. Car c'est en volant une touche sur lancer visiteur dans les vingt-deux mètres brivistes, et plus de deux minutes après la sirène, que les Corréziens ont sécurisé leur troisième victoire de la saison. Transi, de froid et de peur, le Stadium a enfin pu exulter.

Brive empoche les quatre points du succès mais laisse le point du bonus défensif à une valeureuse équipe d'Oyonnax, accrocheuse de bout en bout. Car après une grosse entame (10-3, 22e), le CAB a relâché l'étreinte et Oyonnax ne s'est pas privé de revenir (20-16 à la mi-temps) puis de prendre l'avantage (26-30, 58e). Mais les Corréziens, auteurs de trois essais à l'instar de leurs adversaires, ont remis le bleu de chauffe pour arracher la victoire. "Soulagement encore une fois parce qu'on se fait un peu peur" commente Nicolas Godignon. "On a manqué de justesse sur deux actions flagrantes [...] et on se fout la trouille" poursuit le manager en réaction vidéo.

Grâce à ce succès étriqué, Brive sort pour la première fois de la zone de relégation au classement en attendant le match d'Agen à Clermont ce dimanche.