Vidéo - Top 14 : la victoire de "l'envie" pour le Biarritz Olympique face à l'UBB

Le rugby c'est avant tout une question d'envie. C'est aussi simple que cela affirme Christophe Urios, le manager de l'Union Bordeaux-Bègles. Et à ce jeu, le Biarritz Olympique a dominé les débats haut la main ce samedi 4 septembre face à l'UBB (27-15) en ouverture de la saison de Top 14. Dans la droite ligne de sa dynamique euphorique de la fin de saison dernière et de la remontée, le BO a croqué à pleine dent dans le Top 14 qu'il retrouvait après 7 ans d'absence. Un état d'esprit et des qualités qui nourrissent les ambitions du promu. Les adversaires sont prévenus, Biarritz ne revient pas faire de la figuration.

"Sur la dynamique de la montée"

"On est satisfaits. On a voulu avoir un démarrage rapide et montrer très vite que l'on peut être compétitifs", explique Matthew Clarkin, le manager du BOPB. Une victoire qui lance parfaitement la saison acquiesce Barnabé Couilloud, auteur d'une excellente prestation pour ses débuts en Top 14 : "Cela nous met dans la bonne dynamique et on va essayer de faire perdurer cela." Même si ce ne sera pas simple prévient le demi-de-mêlée de 22 ans.

Mais les Biarrots sont sur une bonne dynamique. Celle amorcée dès la fin de saison dernière, qui leur a permis de retrouver l'élite. "J'ai vu beaucoup d'attitudes qui ressemblent à tout ce que j'ai vu en fin de saison. C'est peut-être la plus grosse satisfaction", affirme Matthew Clarkin. Son numéro 9 confirme : "on est sur la dynamique de la montée, surtout du match d'accession contre Bayonne où l'envie et l'engagement ont été impressionnants. C'est ce qu'on va essayer de reproduire toute la saison."

"Leçon d'enthousiasme"

Cette solidarité, cet appétit de "morts de faim", cet état d'esprit sont les clés du succès face au demi-finaliste de la saison dernière analyse le directeur sportif des vaincus, Christophe Urios : "on a pris une leçon d'enthousiasme, on a pris une leçon de courage, on a pris une leçon de rugby. On s'est fait mangés." Des arguments que le BO devra renouveler à chaque sortie. "Dans ce championnat on va être obligés d'avoir envie à tous les matchs sinon ça va être compliqué, reconnait Barnabé Couilloud. Cela va être l'atout principal qu'il va falloir mettre à tous les matchs."

Il a permis au BO d'élever son niveau de jeu lors de cette première journée de Top 14. Les jeunes qui débutaient dans l'élite, les Lucas Peyresblanques, Barnabé Couilloud, Mathieu Hirigoyen et autre Tornike Jalagonia sont entrés dans le grand bain avec brio. Les recrues, à l'image de l'ouvreur Brett Herron, auteur d'un 100% dans les tirs au but et du premier essai, se sont rapidement mises au diapason.

Le maintien n'est pas l'objectif

De quoi laisser espérer des lendemains qui chantent. Et avec cet état d'esprit, décomplexé, pas question de se contenter de peu. A Biarritz, cette saison, on préfère viser les étoiles pour ne pas tomber trop bas. "Ce groupe est très ambitieux, affirme Matthew Clarkin, donc ne viser que le maintien... je ne veux pas qu'ils (les joueurs) se mettent dans cet état d'esprit."

Reste à confirmer cette prestation à domicile dans un contexte moins favorable. Le BO devra montrer son caractère et de la constance dans l'adversité d'un déplacement chez un adversaire moins huppé, en l'occurrence à Perpignan, l'autre promu, dès samedi 11 septembre (15h).