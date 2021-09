Vidéo - Top 14 : le Biarritz Olympique est "très excité" avant de recevoir l'UBB

Le Biarritz Olympique reçoit l'Union Bordeaux-Bègles, ce samedi 4 septembre (14h), en ouverture de la 1ère journée de Top 14. Après 7 ans d'absence, le BO est impatient de retrouver l'élite et de se jauger devant ses supporters. Joueurs et entraineurs disent ne pas redouter le niveau supérieur.

Enfin ! On y est. Ce samedi 4 septembre marque le retour du Top 14. Et avec lui, celui du Biarritz Olympique dans l'élite. Jour de fête pour le club rouge et blanc qui a l'honneur d'ouvrir la saison face à l'Union Bordeaux-Bègles (14h). Une confrontation qui servira de premier révélateur face au demi-finaliste de la saison passée pour un promu biarrot promis à la lutte pour le maintien. Mais les joueurs et entraineurs, eux, n'en font que peu de cas, avant tout impatients de se lancer dans le grand bain.

Le BO est-il prêt ?

Sept ans ! Sept ans que tout le peuple rouge et blanc attend cela. Sept ans et d'interminables secondes à retenir sa respiration. Le temps d'une pénalité, au bout d'une rencontre marathon suffocante, au bout des prolongations, face au voisin bayonnais, alors pensionnaire du Top 14, dans le match d'accession le 12 juin dernier. Une pénalité qui a envoyé le BO au double 7e ciel, dans l'ascenseur du Top 14. Près de 3 mois ont passé. Et le Biarritz Olympique retrouve enfin la cour des grands. Fin d'une trop longue parenthèse. Suite d'une longue euphorie. Avec l'UBB pour partenaire privilégié.

A moins que ce ne soit l'inverse. Les deux clubs se connaissent plutôt bien pour s'être affrontés en match de préparation lors des trois dernières intersaisons. La dernière fois, c'était il y a tout juste quinze jours. L'Union Bordeaux-Bègles s'était imposée (28-7) en seconde période dans le stade de Villeneuve-d'Ascq lors de la première délocalisation de l'ère Gavekal. Le seul match d'avant-saison du BO. Mais pas besoin de développer les raisons de ce choix, balaie Shaun Sowerby, l'entraineur des avants. Et pas besoin non plus de faire grand cas d'un simple match de rentrée où les deux équipes ont fait tourner largement leurs effectifs, répond on de concert.

Profiter des retrouvailles

Le principal alors ? C'est ici et maintenant, les grandes retrouvailles, la joie de jouer avec l'élite devant le public biarrot, exultent joueurs et entraineurs au seul média présent en conférence de presse auquel ils ont l'autorisation présidentielle de répondre. Car si le niveau change, les consignes elles restent immuables. Elles sont clamées d'entrée à la cantonnade : "aux vues de nos relations, nous ne répondrons pas aux questions de Sud Ouest et France Bleu Pays Basque." Les questions elles resteront posées. Et les premières réponses sont attendues sur le terrain.

Les principales déclarations d'avant-match

Pour le capitaine, Steffon Armitage : "le meilleur truc c'est maintenant, seulement de prendre du plaisir. J'ai hâte"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On appréhende pas. On est tous très excités - Romain Lonca

Pour l'entraîneur des avants du BO, le match de préparation perdu (7-28) contre l'UBB n'est pas un soucis : "On est habitués à se confronter à cette belle équipe de Bordeaux. Le match sera différent samedi, le contexte et l'enjeu sont différents."

Le BO pourra-t-il compter sur la dynamique positive de la fin de saison dernière et de la montée ? Pour Shaun Sowerby ce n'est pas le plus important : "cette dynamique peut-être casser facilement par les mauvais résultats, mais le travail est là."

Les compositions des équipes

BO : Kuridrani et 3 autres recrues dans le XV de départ

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'Union Bordeaux-Bègles avec 2 anciens biarrots

Jefferson Poirot Clément Maynadier Lekso Kaulashvili Kane Douglas Thomas Jolmes Alexandre Roumat Mahamadou Diaby Louis Picamoles Yann Lesgourgues Matthieu Jalibert Ben Lam UJ Seuteni Pablo Uberti Yoram Moefana Nans Ducuing

Remplaçants : 16. Maxime Lamothe, 17. Thierry Paiva, 18. Alban Roussel, 19. Bastien Vergnes, 20. Maxime Lucu, 21. François Trinh-Duc, 22. Remi Lamerat, 23. Lasha Tabidze