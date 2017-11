VIDEO - Top 14 : "Une demi-victoire" pour Brive qui accroche Bordeaux sur ses terres

Brive a décroché ses premiers points de la saison à l'extérieur en allant chercher le match nul 27-27 sur la pelouse de Bordeaux, ce samedi, pour la 11e journée du Top 14. De quoi satisfaire des Brivistes toujours avant-derniers, mais qui auraient pu l'emporter après avoir raté 13 points au pied.

C'est toujours l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide après un match nul. Et le résultat du CA Brive à Bordeaux, ce samedi soir pour la 11e journée du Top 14, n'échappe pas à la règle. Pour la première fois de la saison, les Corréziens ramènent, avec ce score de parité 27-27, des points de l'extérieur alors qu'ils s'étaient inclinés cinq fois en cinq déplacements jusqu'ici.

Côté pile, on retiendra la capacité des Corréziens à mettre des actes sur leurs paroles et être consistants sur toute la durée du match, même après avoir pris un essai dès la première minute de jeu. On soulignera aussi le réalisme offensif du CAB, clinique, et auteur de quatre essais (Lapeyre x2, Masilevu, Mignardi) face à des Girondins qui auront tenus le chassé-croisé tout au long du match.

13 points ratés au pied qui pèsent lourd...

Côté face, on déplorera quelques largesses défensives en première période qui ont permis aux Bordelais d'aller à l'essai par deux fois. On regrettera aussi le déchet des buteurs Corréziens face aux perches, qui ont laissé treize points en route (une pénalité et deux transformations manquées par Marques ; une pénalité ratée par Laranjeira ; une pénalité ratée aussi par Germain) contre deux abandonnés par Bordeaux. Selon Patrick Brachet, spécialiste du jeu au pied au CA Brive, c'est la première fois que le CAB gâche autant dans un match depuis la remontée du club en Top 14 en 2013. Mais, à l'heure du bilan, le manager briviste Nicolas Godignon retient plutôt la satisfaction de prendre deux points à l'extérieur, importants dans la course au maintien.

Grâce à ces deux points pris à l'extérieur, le CA Brive demeure 13e du Top 14. Dans le même temps, Oyonnax, dernier, a réussi une folle remontée pour faire match nul contre Clermont. Juste devant le CAB, Agen a renversé la vapeur à domicile pour l'emporter sur le Stade-Français.