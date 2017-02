EN DIRECT - Tournoi des Six nations : regardez France-Ecosse en vidéo

Séduisant mais battu en Angleterre en ouverture du Tournoi des Six Nations, le XV de France doit enfin accorder le fond et la forme dimanche (16h) au Stade de France face à l'Ecosse à l'occasion de la 2e journée du Tournoi des Six Nations. Match à suivre en direct vidéo sur francebleu.fr !

Suivez la rencontre avec Francetv Sport

La compo

© Visactu -

© Visactu -