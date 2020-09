Top 14 : le manager de l'UBB, Christophe Urios, n'a "pas envie de se faire doubler"

Une saison longue et sous pression. Le manager de l'Union Bordeaux-Bègles Christophe Urios, invité de l'émission 100% UBB sur France Bleu Gironde ce lundi, admet que la crise sanitaire fait planer une menace permanente sur le quotidien du club, avec des tests PCR au coronavirus hebdomadaires et la crainte de voir un match reporté au dernier moment. Mais le coach prend du recul et tente de préserver le mental de ses joueurs, sans cesse obligés de s'adapter à un calendrier monstrueux. Les bases sont solides, et l'UBB, attendue au tournant, vise évidemment le sommet.

Le calendrier : "L'équipe de France (...) ça rajoute une pression à la pression !"

"Contre le Stade Français, on avait les boules" a admis Christophe Urios qui n'a pas voulu polémiquer mais a regretté ce report qui complique encore davantage le calendrier. La Challenge Cup à terminer, le Top 14, la Champions Cup à débuter...l'UBB va devoir jouer sur trois tableaux. Voire quatre, ajoute le coach, qui s'inquiète de l'effet "équipe de France."

L'UBB va évoluer : "Quand tu te fais doubler, c'est trop tard."

Dans une saison où le maître mot sera l'adaptation, Christophe Urios espère bien que son UBB aura son mot à dire. Le manageur a obtenu quelques renforts d'expérience et de poids (Petti, Tameifuna, Dweba, Lam) pour apporter un supplément de densité physique et donc, être capable de poser d'autres types de problèmes à ses adversaires.

Christophe Urios : "Si on ne cherche pas à progresser, on va se faire doubler" Copier

L'UBB débutera son marathon samedi (18h15) au stade Chaban-Delmas face à Brive, la seule équipe "à nous avoir battus deux fois la saison dernière" glisse Christophe Urios.

Retrouvez l'intégralité du passage de Christophe Urios dans 100% UBB ici.