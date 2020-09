VIDEO - Un Landais nommé pour le meilleur essai du rugby amateur

Un Landais sélectionné pour le meilleur essai de rugby amateur pour la saison 2019-2020. Pierre Lemoine a 19 ans. Il joue à l'US Mugronnaise comme demi de mêlée. Son essai de plus de 70 mètres a été filmé et retenu par l'application de sport amateur Rematch.

Un essai de plus de 70 mètres. Une course en solo jusqu'à la ligne d'embut adversaire. L'essai inscrit par le jeune Pierre Lemoine figure parmi les 21 meilleurs essais du rugby amateur de la saison dernière. Des essais provenant de toutes les divisions et d’une grande majorité des 13 ligues, partagé sur l'application de sport amateur "Rematch".

Pierre Lemoine joue au rugby depuis qu'il a cinq ans, passé par l'US Dax, il est licencié à l'US Mugronnaise, club de Fédérale 3, depuis trois ans. La saison dernière, alors que son équipe est menée au score, le jeune Dacquois, demi de mêlée, a inscrit un essai remarquable contre l'Union Sportive Bayonnaise, sur son terrain.

Sur le coup, le jeune joueur ne réalise pas, "dans le jeu, c'est instinctif". Il réalise quand il voit la vidéo. Il dit être fier pour son club de Mugron.

L'essai individuel de Pierre Lemoine est en lice pour devenir le meilleur essai amateur de la saison 2019-2020. Face à lui, 20 autres essais dont la plupart sont collectifs. Les votes sont terminés. Réponse attendue dans quelques jours.